Goeiemorgen morgen: 8 beautytrucs voor een uitgeslapen gezicht

Zie je er bij het opstaan nog moe uit? Geen paniek: met deze acht handige trucs laat je je gezicht weer stralen.

1 – Egaliseer je teint met een peeling

Om je vermoeide gezicht een boost te geven, gaat er niets boven een preventieve chemische peeling om dode cellen te elimineren en je teint te egaliseren, één of twee keer per week. “Er bestaan tegenwoordig snelle formules die maar enkele minuten in beslag nemen”, zegt Elke Binnemans, make-up artist voor Sisley in België. “Ik combineer zo’n behandeling met een vochtinbrengend masker waardoor de huid er voller gaat uitzien.” Zie product 4.

2- Gebruik een liftend serum of dito crème

Een foundation verzacht je trekken en maakt je huid mat. “Zo hoef je je gezicht niet te poederen,” zegt Elke Binnemans, “want poeder verzwaart je huid en verscherpt je gelaatstrekken.” Wil je een natuurlijker effect, dan kun je ook een liftend serum of dito crème gebruiken, die de huid opspant, de huidkorrel vervaagt en een snel maar kortdurend resultaat geeft. Dit soort producten legt een film op de huid waardoor de rimpels instant geëgaliseerd worden. Zie product 2.

3 – Kies een lichte tint foundation en corrector

Als je in de spiegel aangestaard wordt door een wat grauw of bleek gezicht, kun je in de verleiding komen om je huid wat meer kleur te geven. Een beginnersfout die je absoluut moet vermijden: het doet je er net ouder uitzien. “Kies altijd een teint die de kleur van je gezicht het dichtst benadert, en als je twijfelt zelfs een tintje lichter”, adviseert Elke Binnemans. “Om een natuurlijk kleurtje te creëren, is er een ruim aanbod van zelfbruinende druppels die je aan je dagcrème kunt toevoegen, zodat je langzaam aan wat kleur krijgt. Zo voorkom je dat je ineens oranjeachtig voor de dag komt.”

“Kies ook je corrector licht genoeg. Breng enkele stipjes aan rond de ogen en klop de crème er zachtjes in met de vingertoppen of breng het aan met een penseel.” Ga je liever voor een highlighter – zoals de legendarische Touche Éclat van YSL – mik dan op de binnenste ooghoek om de blik en de neusbrug op te lichten. Zie product 3.

4 – Ontzwel je ogen

Als je moe bent, zie je dat vooral aan je ogen. Kies voor een ooghuidverzorging met een lichte textuur die zich makkelijk laat aanbrengen op de oogcontouren. “Aarzel niet om het product in de koelkast te bewaren”, geeft Elke Binnemans als extra tip mee. “Het koude-effect helpt de wallen onder je ogen te ontzwellen.” Kies het liefst ook een tube met ingebouwd massagekopje, want zo breng je de crème vlotter aan. Zie product 1.

5 – Vergeet geen mascara

Het klinkt misschien contra-intuïtief, maar een vermoeid gezicht heeft een vleugje zwart nodig om er kleuriger uit te zien. Dat kan perfect met een laagje mascara op je wimpers. “Neem een wimperverlengende mascara om je blik te openen”, raadt Elke Binnemans aan. “En markeer de onderste wimperlijn met een licht kohl- of oogpotlood om je blik wat op te lichten. Vergeet ook je wenkbrauwen niet: laat ze regelmatig bijwerken in een schoonheidssalon en borstel ze zelf elke dag naar boven toe voor een minifacelifteffect.” Zie product 7.

6 – Vermijd poeder

Wil je je oogleden opmaken, dan raadt de Binnemans je een vloeibare of crèmeachtige oogschaduw aan en geen poeder. Poeder heeft de neiging om tussen de plooien van je oogleden samen te klitten. Voor de bewegende oogleden volstaat één kleur: als je een bleke huidskleur hebt, neem dan een lichte champagnekleur om je blik op te lichten en een koraalkleurtje als je een wat donkerdere huid hebt. Zie product 8.

7 – Breng blush aan

Blush leidt de aandacht af van je ogen. Heb je een vrij bleke huid, ga dan voor een lichte multicoloured highlighting bronzer, maar niet te parelmoerachtig. Vermijd de bovenkant van je jukbeenderen en breng de blush aan op de holte van je wangen. Breng het beetje blush dat nog op de borstel zit aan op je voorhoofd en kin. Zie product 5.

8 – Ga voor glans op je lippen

Wat de lipstick betreft, laat je bij vermoeidheid matte sticks beter links liggen. “Of je nu kiest voor nude of een meer uitgesproken kleurtje, kies altijd voor een hydraterende of zelfs wat blinkende formule”, geeft ze als laatste tip mee – opnieuw om de aandacht af te leiden van je ogen en de onderkant van je gezicht wat extra pit te geven. Zie product 6.