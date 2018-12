Ken je klassiekers: make-up artist Nanja Massy tipt haar iconische beautyfavorieten

Welke flesjes en flacons gebruiken beautybloggers tot op de laatste druppel? Die vraag stelden we aan make-up artist en influencer Nanja Massy. Zij maakte voor ons een lijst met de klassiekers die een permanent plaatsje in haar badkamerkast hebben veroverd. Zo weet je gelijk waar die eindejaarspremie in te investeren.