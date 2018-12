Binnenkijken in de badkamerkast van Elodie Ouedraogo: 'Ik experimenteer graag'

Make-uptrends komen en gaan, maar welke klassiekers blijven bestaan? Met die vraag trokken we naar een aantal bekende beautyliefhebbers. Zij gunnen ons een blik in de badkamer en tippen hun favoriete producten. Vandaag is het de beurt aan Elodie Ouedraogo, die vlak voor de opening van haar pop-upshop in Antwerpen nog even tijd voor ons wist te maken.