De kappers en schoonheidsspecialisten vragen vrijdag duidelijkheid over wanneer ze mogen heropenen van het Overlegcomité, het orgaan waarin de verschillende regeringen in ons land overleg plegen. Om de verspreiding van het coronavirus te te gaan, zijn ze ondertussen weer bijna 3 maanden dicht.

Eind november zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) dat versoepelingen er pas zouden komen eens het aantal nieuwe besmettingen onder de 800 per dag komt en het aantal ziekenhuisopnames drie weken lang onder 75 per dag ligt. Momenteel komen de cijfers nog steeds niet in de buurt daarvan: Sciensano meldde donderdag nog gemiddeld 1.973 bijkomende gevallen per dag. Het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames ligt op gemiddeld 123. De aantallen zijn wel in dalende lijn.

Kappersfederatie Febelhair en de Belgische Beauty Federatie (BBF), die schoonheidsspecialisten vertegenwoordigt, zeggen donderdag dat die grens voor versoepelingen 'veel te streng' is. 'Onder leiding van GEMS (Groep van Experts voor de Managementstrategie van COVID-19, red.) worden onze niet-medische contactberoepen momenteel voorbereid voor een veilige heropstart', zegt Mario Blokken van de BBF. 'Op zeer korte termijn zullen we klaar zijn om veiliger dan ooit weer te kunnen heropenen.' Daarom willen ze vrijdag duidelijkheid krijgen.

Extra steunmaatregelen

Mocht er toch geen heropening op korte termijn mogelijk zijn, dan zijn er extra steunmaatregelen nodig, benadrukken beide sectororganisaties. Van de Vlaamse regering verwachten ze 'een fikse korting' op de onroerende voorheffing. Federaal willen ze net zoals de horeca gedurende een jaar een btw-verlaging tot 6 procent. 'Als de dalende trend in de coronacijfers sinds maandag zich blijft doorzetten, moet het overlegcomité de heropstart van de contactberoepen bovenaan op de agenda zetten', vindt ook Danny Van Assche van werkgeversfederatie Unizo. 'Zij kregen de belofte dat ze bij de eerstvolgende versoepeling zouden zitten.'

