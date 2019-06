De schoonheidsindustrie heeft zijn nieuwste stokpaardje gevonden, de huidverzorging op basis van de menstruatiecyclus. Het enige probleem? Deze producten hebben weinig tot geen effect.

Verschillende schoonheidsbedrijven, waaronder Amareta, Foreo en Knours, proberen met de marketingstrategie 'huidverzorging op basis van je menstruatiecyclus' hoopvolle consumenten te strikken. Per fase in de cyclus, vier in totaal, zouden vrouwen een ander product moeten gebruiken. Zo raadt Amareta een reinigende balsem aan om tijdens de eerste twee weken te gebruiken en verkoopt het een zuiverend serum voor week drie en vier.

...