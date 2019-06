Diervriendelijkheid dragen we steeds hoger in het vaandel. Een deel van de cosmetica-industrie komt die waarde tegemoet en weigert op dieren te testen. Ondanks de kwalitatieve alternatieven koopt een aanzienlijk deel van de consumenten, bij gebrek aan duidelijke info, niet dierproefvrij. Hoe zit de vork nou echt in de steel?

Maak je geen illusies, de overstap naar een diervriendelijk huishouden vereist tijd en onderzoek, maar volgens de Nederlandse lifestyleblogger Mariëlle Markgraaff (24) is het makkelijker dan verwacht. In 2015 besloot ze volledig over te schakelen op cruelty free beauty. Sindsdien informeert ze geïnteresseerden via haar website The Green Guide over een ethisch, dierproefvrij en veganistisch leven. 'Je moet je er even in verdiepen zodat je weet wat veilig is, maar er zijn voldoende mogelijkheden. Opletten is helaas wel de boodschap, omdat er veel sprake is van greenwashing.' Veel bedrijven doen zich immers maatschappelijk verantwoorder voor dan ze eigenlijk zijn.

...