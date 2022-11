Getest: 8 beautyhacks op TikTok waar ook dertigplussers wat aan hebben

Niet alleen Gen Z heeft wat aan beautyhacks op TikTok. Ook wanneer je tot een oudere generatie behoort, vind je er bruikbare tips. Onze beautyjournaliste, zelf een millennial, baande zich een weg door het uitgebreide aanbod en vond acht handige hacks.

Rode lipstick mengen met foundation voor een blush-effect. Je lipcontouren aanzetten met een soort semi-permanente wenkbrauwverf voor een 90s liplijntje. Concealer, foundation, highlighter en blush in één keer blenden met een make-upsponsje. Op TikTok en andere sociale mediakanalen zijn dit soort beautyhacks razend populair. Besparen ze effectief tijd en moeite? Als geriatrische millennial had ik vooraf mijn twijfels, maar ik zocht en vond acht viral hacks die het proberen waard zijn, of je nu 20 of 57 bent.

1. De makkelijke eyelinerwing

Wat?

Plakband, een post-it of een bankkaard kan dienst doen als sjabloon om de wing van je eyelinerlijntje te trekken. Je plaatst het hulpstuk in kwestie in het verlengde van de onderste winmperlijn, en die lijn volg je met je pen om een ‘wing’ te creëren. De tip circuleert overigensniet enkel op TikTok, ik kreeg hem ook weleens van make-upartiesten.

Het verdict?

Dit is een oplossing voor iedereen die regelmatig met eyeliner knoeit. Pro tip: houd de kaart of post-it goed tegen de huid gedrukt om te vermijden dat er eventueel wat eyeliner onder de rand verdwijnt, met een bibberend lijntje tot gevolg. Mijn voorkeur gaat uit naar een bankkaart als hulpstuk, omdat je zo lijm op je huid vermijdt. Dat zou op termijn voor irritatie kunnen zorgen. Toch geknoeid? Corrigeer je lijntje met een in make-up remover gedrenkt wattenstaafje.

2. Krullen zonder hitte

Wat?

Onze overgrootmoeders krulden hun haar met reepjes stof, de TikTokgeneratie creëert ze met de riem van een kamerjas. De technieken om de krullen te maken variëren, de basis blijft hetzelfde: je verdeelt je haar in een linker- en rechterhelft en wikkelt elke helft om de riem. Het lijkt een beetje op je haar invlechten, maar dan met een kamerjas, sok of ander stukje stof. Vervolgens zet je die constructie vast met elastiekjes en laat je het een aantal uur zitten. Vier uur is het minimum, een hele nacht is nog beter. Nadien wikkel je het stof uit je haar en kam je alles los. De breedte van de lok bepaalt hoe strak de krul is. Wie werkt met veel haar, krijgt meer een golf, kleine lokken zorgen voor een duidelijker afgelijnde krul.

Het verdict?

Deze hack vergt zowel oefening als tijd, maar loont wel de moeite. Als ik het stof een hele nacht laat zitten, houden mijn krullen een pak beter dan wanneer ik ze creëren met een krul- of stijltang. Die laatste zakken steevast uit na een paar uur, de badkamerriem-versie blijft probleemloos een hele dag zitten. De dagen erna heb ik mooie golven.

Sinds deze hack viraal ging, kwamen merken met heatless curls ribbons, een soort lange, opgevulde worstjes uit zijde of satijn. Die gladde stof moet minder wrijving met je haar geven, wat resulteert in minder pluis. Ik gebruik simpelweg een zijden sjaal die ik opplooi tot een soort riem. Dat oogt ook net iets chiquer wanneer de postbode midden in het proces onverwacht aanbelt.

3. French manicure in een handomdraai

Wat?

De randen van je nagels een French tip geven kan makkelijk en snel met een make-upsponsje waarop je nagellak aanbrengt. Een nagel een stukje in de lak/het sponsje duwen en klaar.

TikTokkers gebruiken er herbruikbare siliconen sponsjes voor of wikkelen wat vershoudfolie strak rond een beautyblender uit mousse zodat die de nagellak niet opslorpt. Wie geen sponsje heeft, kan een duim gebruiken, maar dat lijkt me een grotere, eventueel wat pijnlijke knoeiboel.

Het verdict?

Ook voor deze hack heb je veel tijd en wat oefening nodig. In het begin is het wat zoeken naar hoe diep ik mijn nagels in het sponsje moet duwen om de ideale breedte van de rand te bepalen. Omdat het laklaagje waarin je je nagel duwt vrij dik is, moet je ook flink wat droogtijd rekenen voor je er een laag topcoat over kan aanbrengen. En de kans is groot dat je nadien ook wat moet knoeien met nagellakremover om de nagel van de huid onder je nagel te verwijderen. Die laatste stap is vooral voor mensen die, net zoals ik, vrij korte nagels hebben.

4. Een optische facelift

Wat?

Je kan je gezicht en/of blik optisch liften met strategisch geplaatste concealer. Oudere generaties groeiden op met de omgekeerde-driehoek-onder-het-oog-truc om donkere kringen te verdoezelen en een frissere blik te creëren. Make-upartiest Criss Scortezz toont op TikTok hoe dat je gezicht net naar beneden trekt omdat je zo het laagste punt van je wang in de verf zet. De oplossing: een veeg concealer in de binnenste ooghoek en over de neus, één in de buitenste ooghoek en blenden met een sponsje.

Het verdict?

Ik gebruik al een hele tijd een variatie op Scortezz’ hack, gepost door Mega Singh. Zij zet een veeg concealer aan de buitenste ooghoek, één in de binnenste en een kleintje in het midden van het oog. Dan volgen nog een streep concealer omhoog aan de mondhoeken, streepjes aan de neusvleugels en een streepje op elk jukbeen richting oor om het hele gezicht te liften. Idealiter is de concealer één tot twee tinten lichter dan je huid.

Een facelifteffect is licht overdreven, maar eens je alle streepjes in de huid hebt geblend, ziet je gezicht/blik er instant frisser en levendiger uit. Nog wat mascara en getinte lipbalsem en/of eventueel crèmeblush en je hebt met weinig producten en in nog geen twee minuten een frisse make-uplook gecreëerd.

5. Maximaal volume met haarklemmen

Wat?

Volumineuze 90’s blowouts zijn weer populair en dus delen TikTokkers massaal hoe ze volume in hun haar krijgen. Zo kan je met een haarklem en haardroger het haar op de kruin van je hoofd snel meer volume geven: vastzetten met de klem, er even warme lucht over blazen met de föhn, laten afkoelen, losmaken en klaar.

Het verdict?

Ik heb het officieel opgegeven om mijn haar volume te geven met een haardroger, zelfs kappers slagen daar amper in. Deze hack is echter zo makkelijk en snel, dat ik hem een kans geef. Nadien heb ik effectief meer volume op mijn kruin, al houdt dat geen hele dag aan. Deze hack is dus niet voor elk haartype een langdurige oplossing, maar toch het proberen waard.

6. Concealer die eeuwig blijft zitten

Wat? Primer, concealer, foundation, blush, poeder, setting spray: die volgorde moet ervoor zorgen dat je make-up lang blijft zitten. Maar Gen Z gooit routines graag om. Dus breng je voor deze hack na je dagcrème wat transparant (los) poeder aan en daarover een fixerende spray die je goed laat opdrogen. Dan volgen primer, concealer en/of foundation. Zo zorgt je ervoor dat alles – zelfs op warme dagen of onder een mondmasker- perfect blijft zitten. Bovendien zouden de producten niet in de fijne lijntjes kruipen.

Het verdict?

Ik ben onder de indruk: concealer blijft op deze manier effectief beter zitten en kruipt véél minder in de fijne lijntjes onder mijn ogen dan wanneer ik eerst concealer aanbreng en daarover poeder. Mijn huid voelt bovendien gladder aan en crèmeblush blijft langer mooi op zijn plek. Een primer kan je trouwens skippen, ik merk alvast weinig verschil.

Mensen met een droge(re) huid delen online wel dat deze hack de droge plekjes in hun gezicht benadrukt. Zelf heb ik daar – ondanks mijn droge huid – geen last van.

TikTokvideo: @samyha_ https://www.tiktok.com/@samyha__/video/6928832094433037573?embed_source=70805736%2C70805736%2C70805736%2C70755321%2C120009725%2C120008483%3Bnull%3Bembed_blank&is_from_webapp=v1&item_id=6928832094433037573&refer=embed&referer_url=www.refinery29.com%2Fen-gb%2Ftiktok-long-lasting-makeup-summer&referer_video_id=6928832094433037573

7. Vollere lippen zonder filler

Wat?

Make-upartiest Mario Dedivanovic, die onder meer de Kardashianclan tot zijn clientèle mag rekenen, ging viraal toen hij op TikTok toonde hoe je met lippotlood je lippen optisch kan liften en voller kan doen lijken. In plaats van je volledige lipcontour te overlinen (met lippotlood een lijntje net buiten je lipcontour trekken), doe je dat enkel bij de cupidoboog en in het midden van de onderlip. De rest van je lipliner komt op de contour en loopt dus wat meer naar binnen toe, waardoor je mondhoeken meer gelift lijken. Je vervaagt met een lippenseel het lippotlood naar binnen toe en vult je lip op met lipstick. De onderste lipcontour kan je nog bijwerken met je penseel en concealer voor een nog netter resultaat.

Het verdict?

Deze hack bewijst dat je de (optische illusie)kracht van make-up niet moet onderschatten: mijn lippen lijken veel voller dan gewoonlijk, vooral mijn bovenlip. Ik moet zelfs wennen aan het resultaat. Voor mij heeft deze hack een iets te groot Kim Kardashian of Huda Kattan-gehalte: volle lippen zijn hun handelsmerk, ik moet nog wennen aan mijn eigen spiegelbeeld.

TikTokvideo: @makeupbymario

8. Blush voor iedereen

Wat?

De perfecte plaats voor je is voer voor discussie op TikTok. Angela Lanter, een in de V.S. populaire YouTube-ster, toont hoe je door je duim en wijsvinger in een L-vorm te houden snel de ideale plek voor je blush vindt, ongeacht de vorm van je gezicht.

Je maakt dus het losersymbool, plaatst je duim aan je neusvleugel en houdt je wijsvinger recht omhoog. In de hoek die zo ontstaat zet je crèmeblush die je daarna uitwerkt naar je slaap toe.

Het verdict?

Dit is snel en simpel, het resultaat is fris en gestroomlijnd. Een aanrader dus.

TikTokvideo: @angelalanter