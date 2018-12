Fris aan de feestdis: Stefanie Callebaut van SX verklapt haar make-uptips voor katerkoppen

Met 'Eros' heeft de groep net z'n derde langspeler uit. Dit voorjaar staat er een club-tour op de agenda, die midden februari aftrapt met vijf Italiaanse shows. In het dagelijkse leven kiest ze vaak voor naturel en net daarom is huidverzorging haar stokpaardje. 'Ik spendeer veel tijd aan het hydrateren van mijn huid. Dat is de basis. Als die in orde is, heb je verder eigenlijk niet veel nodig. Zeker als je weinig slaapt, is dat extra belangrijk.'

In het dagelijkse leven gebruik je weinig make-up. Hoe kom je toch fris voor de dag na een korte nacht?

Stefanie Callebaut: 'Het is belangrijk om je routines vast te houden, ook al heb je weinig tijd of zin. Ik maak bijvoorbeeld altijd tijd voor een ontbijt en een kleine ochtendwandeling. Als ik wakker word na een zeer korte nacht, probeer ik toch te gaan sporten. Uiteindelijk keer ik dan steevast terug met meer energie. Qua make-up zet ik heel sterk in op reiniging en verzorging. Maskers en serums zijn mijn redding. Op tour gebruik ik steevast Midnight Secret van Guerlain. Dat doet echt wonderen voor je gezicht. Niemand die merkt dat je je bed amper gezien hebt. En daarnaast drink ik ook heel veel water. Ik zie het onmiddellijk aan mijn huid als ik onvoldoende drink.'

Een gezonde levensstijl is de beste make-up. Dat is inderdaad iets wat je steeds vaker hoort. Let jij op wat je binnenkrijgt?

'Al acht jaar spendeer ik erg veel aandacht aan wat, wanneer en hoe ik eet. Via je voeding krijg je immers veel gifstoffen binnen en dat zie je ook aan je huid. Zelf probeer ik zo te eten dat mijn metabolisme optimaal kan functioneren. Als je weet dat 70 procent van je energie naar de vertering gaat, dan loont het echt wel om dat proces te optimaliseren. Zo vermijd ik bepaalde combinaties en gebruik ik bijvoorbeeld geen boter tijdens het koken. De meeste kunstmatige suikers en de verzadigde vetten heb ik uit mijn dieet geschrapt. In plaats daarvan eet ik enkel natuurlijke suikers, afkomstig van fruit. Omdat mijn lichaam zo hard gewend is geraakt aan die levensstijl, verdraag ik ongezonde kost niet goed. Als ik kan kiezen tussen een stuk bananentaart of een echte banaan, dan opteer ik gegarandeerd voor het laatste. Puur omdat ik dat lekkerder vind en ik graag naar mijn lichaam luister.'

Heb je ook tips voor mensen met iets minder zelfdiscipline op het vlak van voeding?

'Ik heb een kleine tien jaar gezocht naar de perfecte mascara en ik denk dat ik hem eindelijk gevonden heb. Mijn wimpers zijn heel wit, dus als ik geen make-up draag lijkt het alsof ik er gewoon geen heb. Nu gebruik ik al een paar jaar de waterproof mascara van Annayake. Het grote voordeel ervan is dat je die s ochtends kan aanbrengen en er 's avonds een gewoon een nieuw laagje over kan doen zonder dat er brokken ontstaan of je wimpers aan elkaar beginnen te plakken. Super praktisch en heel zeldzaam. Perfect voor wie na het werk nog door moet naar een of ander kerstevenement.'

'Verder zweer ik in de winter ook bij verschillende oliën om mijn huid een gezonde glow te geven. Ik ben een trouwe fan van Eclat Minute van Clarins, een dikke olie voor je lippen die onmiddellijk hydrateert. Het product bestaat in verschillende smaken en leent zich perfect voor deze koude temperaturen.'

Heb je ook een favoriet geurtje om eventueel die ochtendlijke alcoholwalm mee te verdrijven?

'Ik gebruik al drie jaar Oriental Express, een geur van Thierry Mugler. Echt een topper.'

SX speelt volgend jaar een aantal shows in België. Zo is het duo op 28 maart 2019 te bewonderen op het podium van Het Depot in Leuven. Op 10 mei 2019 geven ze het beste van zichzelf in de ABte Brussel.