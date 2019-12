De afgelopen tien jaar is de beautymarkt spectaculair veranderd. Producten werden 'cleaner,' inclusiever en vooral persoonlijker. Influencers als Kylie Jenner en Emily Weiss lanceren aan de lopende band nieuwe producten en leggen hun normen op aan de andere merken. Een overzicht van de belangrijkste evoluties.

Het ontstaan van de selfiedictactuur

De smartphone en de bijbehorende selfies zijn uitgegroeid tot de spiegel van de 21ste eeuw. Ze hebben de ongeschreven regels van de schoonheid een flinke make-over gegeven. De lens van de smartphone is meedogenloos - ja, je kan je gezicht smaller laten lijken, maar dan valt de vorm van je neus en kin meer op. Hierdoor zijn highlighttechnieken enorm populair geworden, net zoals de filters op sociale media die alle onvolmaaktheden verdoezelen. 'Social beauty' is een feit. Op de accounts van Kim Kardashian en haar klonen zien we overal dezelfde gecontourde trekken, met poeder hertekende wenkbrauwen met rechte hoeken, eindeloos lange wimperextensions en highlighter op de jukbeenderen.

...