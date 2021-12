Echte verrassingen zijn er niet vaak in de parfumwereld. Maar deze originele geuren vertellen een bijzonder verhaal.

Phantom van Paco Rabanne

Phantom van Paco Rabanne De navulbare fles van chroom en metaal in de vorm van een robotje is voorzien van een microchip waarmee je interactieve filters, spelletjes en playlists kunt opladen op je telefoon. Deze mannelijke geur met citroenaccenten is ontwikkeld met behulp van kunstmatige intelligentie en geeft je meer energie en zelfvertrouwen. Dat alles dankzij een synthetische molecule, styralylacetaat. Vanaf 76,40 euro voor 50 ml. Girl van Rochas Deze nieuwe vrouwengeur is een echt feelgoodparfum met aandacht voor milieubewustzijn en transparantie. De minimalistische formule bestaat voor 90% uit ingrediënten van natuurlijke oorsprong en bevat geen kleurstoffen, uv-filters of stabilisators. Deze frisse, zoete eau de toilette zit boordevol bloemen, zoals jasmijn, oranjebloesem en zwartebessenbloemen. Vanaf 42 euro voor 40 ml. Mumbai Noise van Byredo Parfumeurs hebben zich van oudsher laten inspireren door India, maar het verhaal dat Ben Gorham, de oprichter van Byredo, vertelt, heeft niets van een oosters sprookje. Hij neemt je mee op ontdekkingsreis naar het Mumbai van vandaag, dat verankerd is in zijn jeugdherinneringen. Verlies je in de geuren van de chique wijken van Chembur, vermengd met wierook, noten van hout en amber, pruim, leer en bittere koffie. 135 euro voor 50 ml. Flora Gorgeous Gardenia van Gucci Deze zoete bloemengeur draagt heel duidelijk de signatuur van Alessandro Michele, creative director van Gucci, die bekendstaat om zijn voorkeur voor felle kleurtjes en bloemenmotieven. Ook witte bloemen zijn vertegenwoordigd in dit parfum, met een combinatie van jasmijn, gardenia en perenbloesem en een noot van bruine suiker. Een iconische geur voor alle fans van het Italiaanse merk dat dit jaar zijn honderdste verjaardag viert. Vanaf 69 euro voor 30 ml.