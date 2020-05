Je wil bruine benen zonder de strepen die verraden dat je tintje niet natuurlijk is? Met de tips in deze video breng je zelfbruiner egaal aan voor een subtiel, naturel resultaat. Alsof je net een zonnige week vakantie achter de rug hebt.

De gebruikte producten: The Ritual of Happy Buddha Body Scrub van Rituals (14,90 euro), Crushed Cabernet Scrub van Caudalie (29 euro), Talasso Scrub van Collistar bij Ici Paris XL (47,90 euro), Weightless Body Treatment 2% BHA van Paula's Choice (31 euro), Luxury Velvet Tanning Mitt van He-Shi (7,02 euro), Spraytan Express van Curasano via shop.curasana.com (39,95 euro), Radiance-Plus Golden Glow Booster for Face van Clarins (29,50 euro), Stay Golden van Rainpharma o.m. via rainpharma.com (69 euro), Self Tan Classic Tanningmousse voor het lichaam van St. Tropez bij Ici Paris XL (46 euro), DermaSpa Summer Revived Bodylotion van Dove (8,79 euro)