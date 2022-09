Vrouwenbewegingen brengen getuigenissen over kinderopvang naar Jambon

Aan het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon heeft een delegatie van vrouwenbewegingen en het Crisiskabinet Kinderopvang donderdag meer dan 2.400 getuigenissen over de kinderopvang afgegeven. Onder de noemer #redonzekinderopvang vragen ze om de problematiek prioritair aan te pakken.

Het Crisiskabinet Kinderopvang maakt zich steeds meer zorgen over de malaise waar de sector van de kinderopvang mee te maken heeft. Ze vinden het verontrustend dat Kind & Gezin een kader uitwerkt voor ouders om zelf crèches op te richten. En dat terwijl de protestvoerders net opmerken dat jonge ouders steeds vaker thuis moeten blijven, omdat er geen opvang is, en zo in de problemen komen op hun job.

“Als onze kinderopvang instort, is dat niet alleen een torenhoog probleem voor jonge ouders en hun kleine kindjes, maar voor alle organisaties, bedrijven en sectoren die jonge ouders te werk stellen. Onze kinderopvang draagt de samenleving”, stelt het Crisiskabinet. Stuikt die in elkaar, dan zullen het volgens het Crisiskabinet de vrouwen zijn die flinke stappen terug zullen zetten.

Op zondag trok zich via een oproep op Instagram en een online formulier een beweging op gang waarbij getuigenissen werden verzameld. In vijf dagen tijd werden meer dan 2.400 reacties bijeen geraapt. De ouders, grootouders, pedagogische medewerkers of crèchebegeleiders die het formulier invulden moesten neerschrijven wat kinderopvang voor hen betekent en wat er gebeurt als dat wegvalt.

In het kinderdagverblijf De Ketjes, op 100 meter van het kabinet Jambon, worden intussen zoveel mogelijk getuigenissen voorgelezen via het YouTube-kanaal #redonzekinderopvang om zo een klankbord te geven aan de wanhopige stemmen.