Crisis in de crèche: dit kan jij doen

Op de sociale media ontstaan tal van initiatieven om de kreunende kinderopvang een hart onder de riem te steken. Ook jij kan je steun betuigen aan de sector die kinderen helpt groeien.

Ben je ouder van een jong kindje en voel je onder de niet-aflatende stroom nieuwsberichten over de problemen in de kinderopvang ook soms een steek van schuldgevoel als jouw oogappel opnieuw één van die negen kinderen is waar één volwassene tegelijk voor moet zorgen? Of heb je zelf geen kinderen (in de opvang) maar bloedt je hart wel bij het horen van alle verhalen in de media? Als je meer wil doen dan enkel verontwaardigd zijn, je appreciatie voor de kinderbegeleiders uitspreken en hen af en toe op iets lekkers trakteren, kan je nu op de sociale media ook tal van acties terugvinden waarbij je gemakkelijk kan aansluiten. Een overzicht.

1. Stuur een brief

De onvrede over de gang van zaken in de kinderopvang heerst al veel langer dan vandaag. Schrijfster Elisabeth Lucie vindt dan ook dat het dringend tijd is dat er politiek actie ondernomen wordt. Onder het motto ‘Hilde, waarop wacht je?’ deelde ze een open brief naar minister Hilde Crevits, met de vraag aan haar volgers om die de kopiëren en in eigen naam naar het kabinet van de minister te sturen. Ook jij kan dat nog doen.

2. Teken een petitie

De onvrede over de gang van zaken in de kinderopvang heerst al veel langer dan vandaag. Tijdens een vorige opstoot van verzet daartegen ontstond de beweging De 1000 Eerste Dagen. Die was de stuwende kracht achter een petitie voor een Marshallplan voor de kinderopvang, en verzamelde er maar liefst 25.000 handtekeningen onder.

Daarop volgde een ontmoeting met Hilde Crevits, een rustigere zomerperiode en een herwonnen adem. Sinds begin september werft de beweging weer volop ondertekenaars. Snel tonen dat je vindt dat deze sector beter verdient? Zet je handtekening hier.

3. Staak en/of moedig je crèche aan dat te doen

De onvrede over de gang van zaken in de kinderopvang heerst al veel langer dan vandaag. Vorige winter blies De 1000 Eerste Dagen al verzamelen, dit najaar wil ze haar actie herhalen. Op 5 oktober komen mensen uit de kinderopvang, ouders en sympathisanten samen in het Gaucheretpark, naast het kabinet van minister Crevits. Daar kan je bij aansluiten, of je kan het de kinderverzorgers op jouw crèche makkelijker maken om er naartoe te gaan door je kind die dag thuis te houden, of het uiteraard zelf mee te nemen naar de (kindvriendelijke) bijeenkomst.

Wil jij wel meedoen, maar raak je niet in Brussel? Dan kan je ook een actie organiseren in jouw regio. Informatie daarover kan je dan inwinnen via de1000eerstedagen@gmail.com.

Wil jij tenslotte wel mee actie voeren, maar moet je die dag werken? Pak het dan anders aan en maak (de noodzaak van) kinderopvang zichtbaar. Moedig de mensen op jullie crèche aan om te sluiten en laat de lockdowntijden herleven. Neem je kind (of het kind van iemand uit een essentiële sector, die jij die dag als kinderloze opvangt) die dag dan mee naar het werk, zoom met Peppa Pig op de achtergrond en laat het al je collega’s en bazen vooral wél weten wanneer je kind een verluchtingspauze nodig heeft en jij dus even onbereikbaar bent.

4. Vertel je verhaal

De onvrede over de gang van zaken in de kinderopvang heerst al veel langer dan vandaag. Onderzoekster Noëmi Willemen toonde zich eerder al een vurige voorstander van het collectieve aspect van kinderopvang, en doet dat dezer dagen op de sociale media opnieuw. Onder de hashtag #redonzekinderopvang vraagt ze iedereen om zijn ervaringen met de kinderopvang te delen, lang of kort. Die worden gebundeld en afgegeven aan de Vlaamse regering.

De onvrede over de gang van zaken in de kinderopvang heerst al veel langer dan vandaag. Wij zijn alvast benieuwd of de acties van vandaag de veranderingen zullen brengen die er volgens de sector gisteren al hadden moeten zijn.