Kinderen krijgen niet langer reclame voor chips en ijs te zien

Vanaf 1 juni 2023 verdwijnen televisiereclames voor chips, chocolade, ijsjes en andere zoetigheden tijdens programma’s die gericht zijn op kinderen jonger dan dertien. De nieuwe regel heeft als doel obesitas bij kinderen te helpen terugdringen.

De regelgeving zal van toepassing zijn bij televisieprogramma’s met een doelpubliek dat voor minstens 30 procent uit kinderen bestaat. Er wordt vooral gefocust op marketing rond ongezonde voeding zoals chips, chocolade, ijsjes en dergelijke.

De nieuwe regel is een initiatief van de voedingsindustrie zelf en maakt deel uit van verstrengingen in de Belgian Pledge – een aantal regels rond reclame die gericht is op kinderen – en komt er na een oproep van de Hoge Gezondheidsraad in oktober. Concreet deed de hoge gezondheidsraad zeven beleidsaanbevelingen. Zo werd er onder meer gepleit voor verplichte nutriscores en duidelijke regels op nieuwe mediaplatformen zoals TikToK.

“Op plaatsen waar kinderen samenkomen, zoals crèches, scholen, opvangcentra, maar ook tijdens sportieve of culturele activiteiten gericht op kinderen, moeten alle vormen van ongezonde voedingsreclame worden verboden.” De raad pleitte ook voor een verbod op het gebruik van marketingtechnieken die kinderen aanspreken, zoals stripfiguren en kidfluencers, in reclame en verpakkingen. Voorlopig gaat enkel reclame voor ongezonde voeding op televisie in de ban.

De JEP, de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame, zal beslissen over inbreuken tegen de nieuwe regels. Eerder dit jaar