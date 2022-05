Natuurpunt moedigt kinderen aan om buiten te spelen

Met de slogan ‘Leef je uit, volg Snuit’ wil Natuurpunt kinderen en hun (groot)ouders opnieuw leren spelen. Zo’n 100 hectare aan speelnatuur, activiteiten en doe- en speeltips moeten daarbij helpen.

‘Volgens recente cijfers van Kind en Samenleving spelen kinderen de laatste 10 jaar almaar minder buiten. Er is een daling met 37 procent. Nochtans bevordert spelen in de natuur de motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen’, aldus Koen Kohlbacher, medewerker Snuit. ‘Buiten ravotten versterkt hun sociale vaardigheden, gezondheid en welbevinden. Bovendien begint de liefde voor natuur al op jonge leeftijd met beleving. Proeven, voelen en ervaren heeft een grotere impact dan een les in de schoolbanken.’

Met het nieuwe initiatief wil Natuurpunt de buitenbeleving van kinderen ondersteunen met een aanbod aan activiteiten om natuur zo toegankelijk mogelijk te maken. ‘Snuit’ wordt dit weekend voorgesteld op de Wilde Buitendagen van Natuurpunt, samen met het boek ‘Lekker Buiten’, een gids waarin kinderen buitenspeelplaatsen in de Vlaamse natuur kunnen terugvinden. Daarnaast zijn er ook nieuwe natuurspeeltuigen en is er het Snuit-manifest, waar kinderen hun naam onder kunnen zetten om aan te tonen dat ze nog lang niet uitgespeeld zijn.