Meer pasta eten en beter geheimen bewaren: voornemens die je levenskwaliteit echt bevorderen

De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Of zijn het goede voornemens? Vaak ­blijven ze theorie, maar wat als we ze beter uitkiezen en ze ons écht gelukkiger maken?

Wie voornemens zegt, denkt aan meer sporten, gezonder eten en andere dingen waarvan de maatschappij ons zegt dat ze belangrijk zijn. ‘Iets gelukkiger worden’ staat bizar genoeg meestal niet op die lijst. Misschien omdat ‘gelukkig zijn’ een vaag doel is, dat onhaalbaar lijkt. Maar wat als je geluk niet als een Groot Ding bekijkt, maar als een optelsom van kleine pleziertjes en stappen die wel degelijk haalbaar zijn?

Doe babbeltjes met iedereen

Een praatje met de caissière, een babbeltje met de vrouw die op hetzelfde moment een kruispunt oversteekt – sommige mensen doen het spontaan, andere doen het zelfs niet als hun leven ervan afhangt. Maar wat blijkt uit verschillende onderzoeken? Het is een goed idee, want het geeft ons het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, verbetert ons humeur en geeft ons een positief gevoel. Een studie uit 2022 toonde aan dat de meeste mensen het prima vinden om aangesproken te worden, ook als ze het zelf niet durven.

De Britse auteur en filosoof Will Buckingham, die na het verlies van zijn vrouw Elee nood had aan contact met zowel bekenden als met mensen die zijn vrouw niet hadden gekend, schreef een boek over het fenomeen, Hello Strangers. Volgens hem heeft de omgang met vreemden in een ultraversplinterde samenleving iets troostends. En ook iets bevrijdends: het feit dat ze je niet kennen, betekent dat je ze in vertrouwen kunt nemen zonder dat het ingewikkeld wordt. Vandaar dat mensen op de bus of trein je in een paar minuten tijd soms heel persoonlijke dingen vertellen.

Natuurlijk heeft met wildvreemden praten zijn donkere kant. Stranger danger is een van onze belangrijkste angsten, en als je als vrouw aangesproken wordt door een man, is het eerste wat je vaak denkt: wat wil deze mens van mij? Desalniettemin, als je weet dat een welgemikt babbeltje hier en daar je dag net dat beetje beter kan maken, onthou dan dat de meeste mensen het prima vinden om aangesproken te worden.

Een bad in het bos

Jaja, denk je nu, we weten het ondertussen al, de natuur is goed voor ons. Maar omdat we toch nog niet genoeg buitenkomen… Volgens onderzoekers naar sylvotherapie – boomtherapie – vermindert het knuffelen van een boom niet alleen stress en het risico op depressie, maar verbetert het ook onze concentratie en stimuleert het ons immuunsysteem. In Japan wordt bosbaden – rustig in de natuur zijn met al je zintuigen op actief ­– zelfs voorgeschreven door artsen.

Onzin? Knuffelen is misschien optioneel, maar een reeks recente onderzoeken heeft uitgewezen dat contact met de natuur niet alleen onze creativiteit met de helft verhoogt, maar ook een gevoel van kalmte teweegbrengt bij wie het veld (of het bos, of de zee) ingaat. Blootstelling aan de natuur activeert ons parasympathische zenuwstelsel, de tak van het zenuwstelsel die verbonden is met de staat van ‘rust’. Het resultaat is een gevoel van rust en welzijn.

Het ideale recept? Negentig minuten wandelen. Dat is de tijds­limiet die volgens onderzoekers van het Max Planck Instituut in Berlijn perfect is om invasieve gedachten te milderen. Stadsratten, opgelet: deze effecten kunnen alleen worden waargenomen tijdens een wandeling in de natuur, niet in een ­stedelijke omgeving. Zoek dus een park op, indien nodig.

© Getty

Maar zo mooi!

Een crescendo in een muziekstuk, de ondergaande zon in de Noordzee, een giraf die wiegend over de savanne wandelt, of de exacte geometrie van een dahliapompon – verwondering en ontzag horen bij de fijnste gevoelens om te hebben. Meer zelfs, volgens studies kunnen ze een stevig tegengif zijn tegen de heersende somberheid.

Vorig voorjaar onthulde een studie van Maria Monroy en Dacher Keltner – gepubliceerd in het tijdschrift Perspectives on Psychological Science – dat verwondering leidt tot neurofysiologische veranderingen, gevolgd door minder navelstaren, een sterkere band met de mensen om ons heen, meer sociale integratie en een verhoogd gevoel voor de zin van het leven. Een stevig effect dus, dat bijdraagt aan een betere mentale en fysieke gezondheid.

De psychologen geloven dat je regelmatig verwonderen stress, angst en het risico op auto-immuunziekten vermindert en een positieve invloed heeft op je cardiovasculaire gezondheid en levensverwachting. Nu is niet iedereen door hetzelfde verwonderd, maar laat 2024 het jaar zijn waarin je uitzoekt waar jij ontzag voor voelt, en dit onderzoek als uitstekend excuus gebruikt om dat dit jaar vaker op te zoeken. Laat ons dit jaar vooral schoonheid vinden.

Wees fan

Fan. Een woord dat – vaak ietwat neerbuigend – gebruikt wordt in verband met popsterren en acteurs. Maar eigenlijk zijn mensen die alle boeken van Tom Lanoye meer dan eens gelezen hebben, elke opvoering in De Munt zien, een kast vol Martin Margiela-kleding hebben, nu al niet kunnen wachten tot Grand Theft Auto 6 uitkomt, en zelfs RAFC-supporters, ook gewoon fans. En dat is goed, zo blijkt. Fans zijn namelijk geen immature mensen die door en voor hun idolen leven, ze zijn een deel van een gemeenschap – het ‘fandom’ – die vaak erg hecht is. Daarom zijn fans volgens onderzoek sociaal beter verankerd en halen ze meer voldoening uit hun sociale relaties, zelfs als deze beperkt blijven tot uitwisselingen op online forums.

Bovendien zou het bewonderen van een ander mensen aanmoedigen om de beste versie van zichzelf te worden. Dit geldt zowel voor de popcultuur als voor sport, met onderzoeken die aantonen dat fans van een bepaalde sport of een bepaald team een hoger gevoel van eigenwaarde hebben dan de rest van de bevolking. Hang dus die poster op, ga in de rij staan voor dat ticket/die stockverkoop/dat nieuwe boek en wees blij met een nieuwe video/overwinning/publicatie.

Onderhoud je geheime tuin

Kan je een geheim bewaren? Hopelijk wel, want het zou weleens goed voor je kunnen zijn, zo blijkt uit onderzoek dat in de herfst van 2023 werd gepubliceerd door de afdeling psychologie van Columbia University. Een geheim bewaren, vooral als het goed nieuws is, zou dus weleens een van de geheimen (sorry) van welzijn kunnen zijn.

Of het nu gaat om een verloving, een promotie of een andere heuglijke gebeurtenis, als je het iets langer voor jezelf houdt voor je het aan anderen vertelt, kan je je energieker voelen. Het vooruitzicht om je geheim straks bekend te kunnen maken, zou ook helpen om de vreugde die dit blije geheim oproept te verlengen en de positieve gevoelens die ermee gepaard gaan te versterken. Zwijgen is soms dus absoluut goud.

Mensen verzamelen

De laatste jaren verschijnen ze overal, de artikels en zelfs boeken over hoe je vriendschap ‘goed’ kunt verbreken. Maar volgens Jeffrey Hall, Amerikaanse communicatieprofessor aan de Universiteit van Kansas, is het beter om minder bezig te zijn met afscheid nemen van onze vrienden, en meer met het verwelkomen van nieuwe vrienden.

Net zoals het geen zin heeft om van onze partner te verwachten dat hij of zij in al onze behoeften voorziet, kunnen ook onze vrienden niet alle rollen spelen die we van onze vriendschappen verwachten. De ene persoon kan een luisterend oor zijn, de andere prima gezelschap voor stimulerende uitjes. Het is dus een kwestie van elke persoon in je leven herkennen en waarderen om wie hij of zij is, in plaats van de banden te verbreken met diegenen die ons niet alles geven wat we zoeken. En als je dit jaar besluit om je vriendenkring uit te breiden: volgens het onderzoek van Jeffrey Hall moet je ongeveer 50 uur samen hebben doorgebracht voordat je echt vrienden bent.

Wees enthousiast!

‘Het geheel van iets vervuld zijn.’ Zo omschrijft het woordenboek enthou­siasme. Denk Teigetje uit Winnie De Pooh of Bart Peeters in zijn jonge jaren. Volgens gedragsdeskundigen is het een van de fundamenten van menselijk geluk. De Amerikaanse psycholoog en auteur Harry Tucker Jr merkt op dat succesvolle mensen een aanstekelijk enthousiasme hebben waarbij elk probleem een uitdaging is die moet worden beantwoord met een beloning. Maar zelfs in de oudheid zagen filosofen al dat enthousiaste mensen opgewekter en gelukkiger leken en het is ook een van de Grote Vijf karaktereigenschappen in de moderne psychologie. Het wordt weleens gezien als on-cool, heel erg enthousiast zijn over dingen, maar laat 2024 het jaar zijn dat je je dat niet meer aantrekt en er gewoon helemaal voor gaat. Zoals Ralph Waldo Emerson wist: “Niets groots werd ooit bereikt zonder enthousiasme.”

Voor jou een pasta

Pasta is niet alleen lekker, het blijkt ook goed voor ons. Het deeg is rijk aan trypto­faan en vitamine B en heeft een aantal voordelen voor onze gezondheid. Zo zou het dankzij het hoge gehalte aan koolhydraten voor een verhoging van de productie van serotonine zorgen, zowaar ons gelukshormoon. En als je er royaal kaas overheen strooit wordt het niet alleen lekkerder, maar ook beter: rijk aan ijzer, verbetert het zuurstoftransport naar de hersenen en de aanmaak van – alweer – serotonine en dopamine, het ‘plezierhormoon’.

Omdat elke dag pasta eten ook zo zijn nadelen heeft, zijn er gelukkig nog ingrediënten die de gelukshormonen aanwakkeren. Zet wat vaker gerechten met kikkererwten, bruine rijst en kimchi op het menu en eet je dit jaar gelukkig!

© Getty

Nostalgie, nu

Net zoals enthousiasme, heeft nostalgie een ietwat slechte reputatie. Het wordt gezien als muf, als het zich uit in jaren tachtig-muziekfuiven. Ook wordt het geassocieerd met ietwat neurotische mensen die graag in het verleden willen leven. Maar nostalgie is helemaal geen negatief of verdrietig gevoel, ook al zijn bepaalde herinneringen dat soms wel.

Volgens een onderzoek dat in februari vorig jaar werd gepubliceerd in het tijdschrift Current Opinion in Psychology, versterkt nostalgie ons gevoel van verbondenheid met anderen. En sociale verbondenheid heeft een aantal psychologische voordelen, van optimisme en inspiratie tot minder eenzaamheid en een beter begrip van de zin van het leven. Nostalgie is bovendien een verdediging tegen verdriet. Door voor even in ons verleden te duiken en stil te staan bij de mooie momenten, het plezier en de verbondenheid die we hebben meegemaakt, kunnen we beter omgaan met een heden dat misschien niet altijd gemakkelijk is.

Uit volle borst

In je auto, in de douche, tijdens het fietsen; het maakt niet uit, maar zing. Wat je ademhaling doet tijdens het zingen, is een beetje als een massage voor je ingewanden. Het zorgt voor meer zuurstof in je bloed – sowieso goed voor je – en kan ook je gedachten verzetten, waardoor je minder gaat piekeren. Het is, met andere woorden, een excellent copingmechanisme.

Zingen wekt ook endorfines op, dus je wordt er blij van, en dat wordt nog duidelijker als je het samen met anderen doet. Alweer in de auto of de douche, in een koor, in een voetbalstadion of op een concert, samen zingen is volgens onderzoek van evolutiepsycholoog Robin Dunbar van de universiteit van Oxford de ultieme ijsbreker. Het zorgt ervoor dat we meteen een band met de andere zangers voelen en daar worden we belachelijk gelukkig van. Of je nu een goede of slechte dag hebt, een paar nummers meezingen op weg naar huis zal je dag significant verbeteren.