Ikea zet de deuren open voor blokkende studenten

Studenten die hun kot of de bibliotheek beu zijn kunnen hun vertrouwde studieplek inruilen voor het Ikea-restaurant. In december en januari is daar gratis koffie, water en wifi voor al wie examens voor de boeg heeft.

Met dit initiatief wil de meubelketen blokkend studenten een hart onder de riem steken en tegelijk de energiefactuur wat verlichten. Wie elders studeert, hoeft op kot immers geen verwarming aan te zetten. Ikea zelf zet de verwarming op 19 graden, een warme trui is zeker geen overbodige luxe om heel de dag warmen gefocust te blijven.

Onder meer in de Ikea in Wilrijk, Hasselt, Gent en Anderlecht en Luik zijn studenten welkom. Voor wie wil besparen op de lunch is er een ook een studentenspaarkaart. Deze week is er trouwens ook het veggie Xmas menu, bedacht door tv-kok Loïc Van Impe.