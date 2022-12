Fluks door de blok: tien tips om beter te studeren

Of het nu de leuke feestjes zijn of de kerstmuzak op repeat: het eindejaar is niet bepaald motiverend bij het studeren. Wie er toch het beste hoopt van te maken, kan terugvallen op deze survivaltools. Tien tips.

De sterren stonden wel bijzonder ongunstig voor studenten toen de jaarkalenders werden vastgelegd. Daardoor valt de kerstblok traditioneel samen met de eindejaarsfeesten, een ramp voor wie snel of graag wordt afgeleid bij het studeren. Hopelijk kunnen onze tips het leed wat verzachten.

1 Begin met een planning

Dat wist je al, maar toch. Een planning is maar zo goed als ze gevolgd wordt. Je eraan houden, helpt nochtans tegen treuzelen en procrastineren. Blijf wel redelijk, met riante tijdslots in plaats van krappe deadlines. Wil je toch hier en daar een feestje meepikken? Hou er dan rekening mee tijdens het plannen, ook al ben je nog niet zeker. Plan je studeermomenten er gewoon rond. Blijf je toch thuis, win je plots een zee van tijd.

2 Plan een cheat day

Laat dus voldoende ruimte in je planning voor ontspanning. Eerst en vooral een korte pauze om het uur (klassieke lesuren tellen 50 minuten met een reden). Bel een vriend, maak een wandeling, speel een offline spelletje… En las af en toe een cheat day in, of toch minstens een langer tijdslot waarin je niet aan studeren hoeft te denken. Een goed moment daarvoor is vlak na een examen als je brein toch geen zin heeft om nieuwe leerstof te verwerken.

3 Prikkel je zintuigen

Maak studeren ietwat minder eentonig door voor afwisseling te zorgen. Probeer eens een andere studeerplek of zoek een studiebuddy (zien studeren, doet studeren!). Of haal je halfuur beweging door al wandelend te leren. Schrijf of teken en lees je leerstof ook ‘ns luidop of al zingend voor. Hoe meer zintuigen er geprikkeld worden, hoe beter je brein immers werkt.

4 Treat yo’ self!

Je planning goed gevolgd? Meer vooruitgang geboekt dan voorzien? Een prima examen afgelegd? Koop die nieuwe plaat, kook wat lekkers (brainfood!), beloon jezelf met een goeie film of kijk je favoriete serie… Nog beter: laat je zoveel mogelijk in de watten leggen door je ouders of je lief.

5 Blijf in beweging

Voor je indommelt boven je boeken: vul je pauzes actief in en zorg voor minstens een halfuurtje beweging per dag. Je wordt niet alleen alerter, je zal ook beter kunnen slapen. Dat hoeft geen work-out te zijn, je kunt ook naar de bib fietsen, de hond uitlaten of te voet om een broodje gaan. Uitzinnig dansen of in overdrive je kot opruimen telt natuurlijk ook.

6 Doe een digital detox

Netflix, games, sociale media, je smartphone: ze overprikkelen je brein sowieso en dat is nu net wat het niet kan gebruiken tijdens het studeren. Limiteer je schermtijd, schakel meldingen uit en als dat je nog niet kan tegenhouden: ban alle digitale dingen – in de mate van het mogelijke – van je studeerplek.

7 Omhels de routine

Hersenen houden wél heel erg van rust en regelmaat. Hoe saai het ook mag lijken: breng structuur in je dag. En nu komen de clichés: opstaan en gaan slapen op hetzelfde uur, eten op regelmatige tijdstippen (en niet aan je bureau), een vast wandelmomentje… Routine geeft je bovendien een gevoel van controle en dus: minder stress.

8 Power off

Niet alleen is het fijn om uitgerust wakker te worden en niet met dikke ogen achter je cursus te zitten. Slaap zorgt ook voor het onderhoud van de hersenen. ’s Nachts verwerken ze alle input en prikkels van overdag. Zo processen en sorteren ze wat je er allemaal hebt ingestopt. Slapen is dus essentieel voor het verwerken van de leerstof en mag dus zeker in je planning.

9 Stel jezelf gerust

Natuurlijk zijn je studies belangrijk. Je hoopt zelf ook dat je dokter of loodgieter het einde van de cursus heeft gehaald. Maar wees niet te streng voor jezelf, dat geeft enkel extra stress en zelfs faalangst. Stress zorgt bovendien voor een kort lontje. Je hebt nu vast geen zin in ruzie met je kotgenoten… Hou een plan B in je achterhoofd. Zo zijn er altijd nog de herexamens en ga je niet dood van een nipte voldoende.

10 Zoek een klaagmuur

Studeren is een eenzame bezigheid. Het is dus fijn als je bij iemand terechtkunt om je hart te luchten. Heb je geen huisgenoten of is iedereen gaan skiën? Zoek dan een ander klankbord – een gewillig persoon die je kan opbellen na een examen of waarmee je koffie kan drinken tijdens het studeren. Het hoeft daarbij niet altijd over leerstof en examens te gaan. Zit je echt met vragen over studeren? Dan kun je ook bellen of chatten met Teleblok.