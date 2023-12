Hotel mama niet altijd even goed voor het mentaal welzijn van jongeren

Jongeren blijven steeds langer thuis wonen, al is dat vaak noodgedwongen. Voor hun mentale welzijn is het niet altijd bevorderlijk, blijkt uit onderzoek.

Dat jongeren vandaag langer bij hun ouders blijven wonen, is een trend waar ook België en Nederland niet aan ontsnappen. Jongeren doen vaak langer over hun studies, maar ook de torenhoge prijzen van huurwoningen en vastgoed leiden ertoe dat ze langer inchecken bij ‘hotel mama/papa’.

Ook aan de andere kant van de wereld, is dat steeds meer het geval, blijkt uit onderzoek in PlosOne. In Australië is het aantal jongvolwassenen dat noodgedwongen thuis blijft wonen in de afgelopen twintig jaar met 18 procent gestegen en dan vooral bij adolescenten die niet in grote steden wonen (+ 46 procent), de al wat oudere jongeren (+ 36 procent), vrouwen (+ 28 procent) en groepen met een laag inkomen (+ 10 procent).

Effect op mentale gezondheid

Het doel van het onderzoek was om na te gaan wat het effect van thuis wonen op het mentale welzijn van jongeren is, en de resultaten wijzen eerder op een negatieve invloed.

Dat zou komen omdat langer dan nodig bij je ouders wonen meestal geen eigen keuze is, maar financiële noodzaak. Daarnaast draagt onze samenleving zelfstandigheid en onafhankelijkheid wel hoog in het vaandel waardoor er dus een emotioneel spanningsveld ontstaat. Ten slotte kan thuis wonen ook een impact hebben op het al dan niet hebben van een relatie, sociale contacten en het gevoel van privacy.

De onderzoekers benadrukken dat niet alle jongeren bij hun ouders wonen als negatief beoordelen en er ook een groep is die net vanwege mentale problemen kiezen om wat langer onder de ouderlijke vleugels te blijven.

Het onderzoek laat wel zien dat de sociaal-demografische groepen waar thuis wonen het meest is toegenomen, ook het slechtste scoren op mentale gezondheid. De onderzoekers pleiten dan ook voor beleid waar meer wordt ingezet op betaalbare huurwoningen.