Van Stella McCartney tot Tori Amos: een terugblik op 25 boeiende inzichten van de sterren

Doorheen onze geschiedenis lieten heel wat grote namen zich van hun meest openhartige kant zien in Knack Weekend. Een bloemlezing uit onze rubriek Inzicht, die in 2003 van start ging.

Operazangeres Cecilia Bartoli over haar grootste passie in 2008

“Ik denk dat al mijn passies terug te voeren zijn tot die ene, de allergrootste: altijd iets nieuws bijleren. Tot en met elektriciteit en loodgieterij. Ik ken operazangers die niet eens lamp kunnen vervangen. Dat is toch zielig?”

Scenariste en actrice Lena Dunham over haar dwangstoornis in 2015

“De diagnose ‘obsessief-compulsieve stoornis’ heb ik zelf gesteld. Op mijn elfde las ik er een artikel over en ik wist meteen: dit is waar ik aan lijd. Nu ik die stoornis aanvaard als deel van mijn leven, geef ik ze niet meer de kans om de controle over te nemen. Mijn ouders waren wel wat gegeneerd toen de diagnose bevestigd werd. Ze waren er al die jaren van uitgegaan dat ik gewoon een heel raar kind was.”

Lena Dunham. © Autumn De Wilde

Kunstenaar Luc Tuymans over Belgen in 2014

“België is een land van eenlingen. In de kunstwereld respecteren de bekende namen elkaar, maar van vriendschap of samenwerking is zelden sprake. In termen van organisatie en structurele ondersteuning van de sector werkt dat enorm fnuikend. Als halve Nederlander verwonder ik me daarover: hoe briljante geesten door een gebrek aan samenwerking toch zo zelfdestructief kunnen zijn.”

Zanger Paolo Conte over zijn grootste uitdaging in 2005

“Teksten schrijven is een kwelling. Mocht het publiek er niet naar verlangen om een stem te horen, ik zou wellicht enkel nog instrumentale muziek componeren.”

Paolo Conte. © Getty Images/Morena Brengola

Zangeres Kim Wilde over haar eerste successen in 2017

“Er was een tijd dat ik het verleden uitspuwde. Ik dacht: ik ben een volwassen vrouw, ik ben twintig kilo zwaarder, ik kán Kids in America of Cambodia gewoon niet meer zingen. Nu snap ik dat je de waardevolste edelstenen in je kroon moet koesteren. Als ik zie hoeveel die nummers nog steeds betekenen voor mensen, hoeveel enthousiasme en positieve energie ze losmaken, dan ben ik daar verdomd trots op.”

Fotograaf Erwin Olaf over Nederland in 2009

“Ik erger me aan de vertrutting en verburgerlijking. De geschiedenis heeft ook al bewezen dat vrijheid je altijd ontnomen kan worden. Daarom moet je ook je waffel opentrekken tegen nieuwe vormen van fascisme. Al staat in mijn hoofd wel een koffertje klaar. Wie weet komt het nog van pas.”

Erwin Olaf. © Charlie De Keersmaecker

Modeontwerper Dries Van Noten over zijn vak in 2003

“De modeontwerper heeft aan invloed ingeboet. Het zijn nu de pop- en filmsterren die de trends bepalen. Anderzijds zijn er anderen die gewoon hun ding doen. Er kan veel meer dan vijf jaar geleden. Vroeger gold het dictaat van de mode, vandaag is er weer vrijheid.”

Uitgever Benedikt Taschen over kunstenaars in 2015

“Topkunstenaars zijn geen losbollen. Elk beroep vergt toewijding en discipline, en zeker in de kunstwereld. Wie kennismaakt met mensen als Annie Leibovitz en Robert Crumb ziet meteen dat die losbolmythe niet klopt. Zo veel werklust, zo’n heldere visie: veel ondernemers en politici zouden er iets van kunnen leren.”

Benedikt Taschen. © Filip Van Roe

Acteur Jude Law over onstuimigheid in 2009

“Zelfbeheersing en formaliteit schrikken me af. Mensen die zichzelf voortdurend inhouden, dat klopt toch niet? Geef mij dan maar onstuimig enthousiasme. Ik hou van de onschuld die ervan uitgaat.”

Journalist Louis Theroux over emoties in 2019

“Wat me goed maakt in mijn job, maakt me net onhandig in mijn persoonlijk leven. Dankzij mijn fascinatie voor de ellende en verwarring van anderen kan ik een band opbouwen met wie ik portretteer. Tegelijk loop ik weg van mijn eigen gevoelens. De grote emoties – daar worstel ik nogal mee. Mijn dierbaren betaalden daar weleens de prijs voor.”

Singer-songwriter Tori Amos over haar woonplaats in 2005

“Britten krijg je met geen stokken uit hun heimat. Het zijn lastigaards die verknocht zijn aan hun eiland. Toen ik met eentje trouwde, wist ik dus hoe laat het was (lacht). Het leuke aan Cornwall is dat je er geen enkele afleiding hebt. Mocht ik in Londen wonen, zou het wellicht véél verleidelijker zijn om de trends in de muziekindustrie te volgen.”

Tori Amos. © Charlie De Keersmaecker

Sterrenchef Ferran Adrià over koken in 2016

“De hype rond de productkeuken draait mensen een rad voor de ogen. Ik heb altijd met goede basisingrediënten gewerkt en ben een groot voorstander van organische producten, maar een goede keuken vergt meer. Laten we dus niet doen alsof er een technische keuken bestaat en aan de andere kant een die op producten en smaak focust.”

Lucas Rijneveld over kwestbaarheid in 2018

“Kwetsbaar genoemd worden is een compliment. Kwetsbaarheid is vaak puur en ongemaskerd, en ik bén iemand die veel laat zien en daar oprecht in blijft. Ik onderga mijn kwetsbaarheid ook niet zomaar – die maakt dat ik gedichten en romans kan schrijven, en ik geef niet alles weg. Een schrijver zonder mysterie, wie koopt daar nog een boek van?”

Lucas Rijneveld. © Fred Debrock

Juweelontwerpster Paloma Picasso over creëren in 2017

“Ik ben op mijn hoede voor gewoonte en herhaling. We hebben allemaal de neiging om dingen op een bepaalde manier te doen, en niet op een andere. Maar om iets nieuws te creëren, moet je ook minder voor de hand liggende en zelfs onbekende aspecten van je persoonlijkheid verkennen. Welke juwelen zou ik bijvoorbeeld dragen als ik een blond tienermeisje zou zijn, of wat als ik een man was? Zulke vragen stel ik mezelf graag.”

Modeontwerpster Stella McCartney over kleding in 2006

“Kleding is psychologie. Hoe dingen aanvoelen, hoe je ze ervaart, is net zo belangrijk als de look. Ze bepalen je houding, je zelfverzekerdheid en zelfs je sportprestaties. Daar ben ik voortdurend mee bezig: waarom valt iets in de smaak, waarom willen vrouwen net die ene trui en niet die andere?”

Stella McCartney. © GF

Cabaretier Freek de Jonge over zijn oude dag in 2004

“Als ik moet kiezen tussen het bejaardenhuis en het toneel, kies ik voor het laatste. Ik zie er met een optimistisch verlangen naar uit om op m’n 85ste dat podium op te klimmen en de zaal uit te schelden. Als 22-jarige snotneus heb je niet zoveel bagage om tekeer te gaan. Dan schreeuw je enkel uit overmoed en onbenul.”

Actrice Isabelle Huppert over haar rollenkeuzes in 2017

“Als actrice heb ik de vrouw in alle mogelijke staten mogen verkennen. Geen weerloze slachtoffers, eendimensionale heldinnen of wraakzuchtige karikaturen, maar vrouwen die aan alle clichés ontsnappen. Als samenleving hebben we het daar nog vaak moeilijk mee.”

Isabelle Huppert. © Getty Images/James McCauley/Variety/Penske Media

Schrijfster Isabel Allende over geluk in 2018

“Gelukkig zijn wordt overschat. We lijken erdoor geobsedeerd, maar pijn en lijden maken deel uit van het leven. Ik zie ouders als helikopters boven hun kinderen hangen, in een poging om hen tegen alles te beschermen. Dat is dom, veel dingen hebben we helemaal niet in de hand. Het leven is een beetje als surfen. Je valt van je plank, maar je klimt er ook weer op.”

Modeontwerper Walter Van Beirendonck over toeval in 2009

“Mijn carrière is een soort rollercoaster, op en neer. Er is veel positiefs gebeurd, maar ook veel negatiefs. En achteraf moet je besluiten dat alles, of toch heel veel, op toeval berust. Waar je terechtkomt, wie je ontmoet, hoe je leven evolueert: je hebt het écht niet in de hand.”

Walter Van Beirendonck. © Marleen Daniëls

Designer Jasper Morrison over marketing in 2013

“Een ontwerper is geen visuele stylist. Een grote naam kan een product bijzonder en waardevol doen lijken, maar op termijn schaadt die aanpak de perceptie van design. Mensen begrijpen zelfs niet dat voorwerpen zo ‘normaal’ zijn. Ik begrijp dat de jonge generatie de aandacht kan gebruiken, maar marketing maakt nog geen goed ontwerper. Wel beroemdheden, maar dat is een ander beroep.”

Acteur Jan Decleir over het onderwijs in 2006

“Een school is een plek waar je mag mislukken. We leiden te veel strebers op, vind ik. Het moet allemaal zo prestatiegericht zijn. Wie niet kan volgen, valt uit de boot. Terwijl onderwijs toch gelijk staat aan onderzoek.”

Fotograaf Stephan Vanfleteren over zijn portretten in 2014

“Een portret vertelt nooit het volledige verhaal. In het beste geval maak je een eerlijke foto die de uiterlijke kenmerken van de man of vrouw overstijgt, maar zeggen dat je iemands ziel vastlegt? Dat is gewoon pretentieus.”

Stephan Vanfleteren. © Diego Franssens

Muzikante Trixie Whitley over het moederschap in 2019

“Misschien moet je niet voor alles een handleiding hebben. Moeder zijn in de muziekindustrie bijvoorbeeld: dat ben ik al doende aan het uitzoeken. Toen ik zwanger was, vond ik het heel confronterend om te merken dat mijn vrouwelijke idolen me daar niet mee konden helpen. Nu vind ik dat fijn: ik kan in alle vrijheid uitvissen wat het moederschap voor mij betekent en dat zelf invullen.”

Modeontwerpster Veronique Branquinho over haar collecties in 2005

“Ik kan niet anders dan autobiografisch werken. Mijn collecties zijn een directe weerspiegeling van wat ik beleef. Voor mij is mode zoals het leven. Soms is dat moeilijk. Ik kan nooit de knop omdraaien. En het maakt me kwetsbaar, omdat ik mijn binnenste laat zien.”

Ontwerper Alfredo Häberli over imperfectie in 2006

“Ik leerde van de Italianen om niet perfect te zijn. Voor Luceplan had ik iets ontworpen waarvan ik zelf vond dat er niets op aan te merken was. „Nu hebben we nog een twist nodig”, zei maestro Paolo Rizzato. Als het te perfect wordt, wordt het angstaanjagend.”