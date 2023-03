Van leesfestival tot kinderexpo: 3 originele uitstappen in Oostende

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week zoekt ze lentekriebels in de Koningin der Badsteden, Oostende.

Zeezucht

Op zoek naar een vakantieappartement in Oostende? De website O Dierbaar België verzamelt de mooiste slaapplekken in ons land en heeft een aparte collectie Love Oostende, met onder meer deze recente CFlat in de imposante residentie Royal Palace op de Zeedijk. Aan de muren hangen prachtige kunstwerken en je krijgt hier ook zomaar een fantastisch zicht op twee Oostendse klassiekers: de zee (vooraan) en de Wellington-renbaan (achteraan).

odierbaarbelgie.be/type/love-oostende/ en cflat.be

© Stefanie Faveere

Waanzin

Nog tot 14 april loopt in Fort Napoleon de kinderexpo De Waanzinnige Boomhut, gebaseerd op de gelijknamige jeugdboekenreeks. De tentoonstelling krijgt ook een vervolg in het centrum, met een doe-parcours langs tien kinderwinkels in de stad.

visitoostende.be/nl/de-waanzinnige-boomhut-doe-expo-1

© Nick Decombel

Leesfestival

Van 10 tot 12 maart is er FAAR, een non-fictieboekenfestival. In één weekend komen meer dan tachtig auteurs naar de stad voor lezingen en workshops. Knack Weekend is happy partner van het festival. Zo is er op zondag een dag rond zelfzorg voor ouders en interviewt onze journaliste Elke Lahousse kinderpsychiater Binu Singh. Op zaterdag geeft ondergetekende een lezing rond de vrolijke vraag waarop iedereen een antwoord wil: hoe versier je een droomjob als reisjournalist?

Tickets vanaf 5 euro, faar-oostende.be/activiteiten