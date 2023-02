Van keramische cowboylaarzen tot papieren jurken: 5 expo’s in Brussel die je gezien wil hebben

Zin om wat cultuur op te snuiven in de hoofdstad? Of je nu geïnteresseerd bent in Zweedse artiesten of expo’s over lichtkunst: er is voor ieder wat wils. Wij zochten en vonden de meest opvallende exposities van het moment.

Trippen op z’n Zweeds

Als je een psychedelische ervaring wil zonder drugs, rep je dan naar de tentoonstelling Swedish Ecstasy. Bozar pakt uit met de werken van onder andere Hilma af Klint: een VR-beleving neemt je in haar denkbeeldige tempel met bijna 200 schilderijen. Een primeur voor Brussel, omdat haar werk de laatste jaren pas echt in de kijker staat. Het museum verzamelde voor de tentoonstelling zo’n 130 trippy kunstwerken van Zweedse kunstenaars en schrijvers, waaronder een hypnotiserende lichtinstallatie van Carl Höller en een rariteitenkabinet van Peter Cornell.

Wat? Swedish Ecstasy

Wanneer? Van 17 februari tot en met 21 mei

Waar? Bozar

Praktische info? Via bozar.be

KO Kunst

© GF

Ooit als eens gebokst in een museum? Het MIMA opende voorbije week de deuren van hun tentoonstelling Local Heroes, geïnspireerd op het Engelse boksen. Je kan er gevechten of trainingen bijwonen met de ‘lokale helden’: twee Brusselse boksverenigingen. Dit zorgt voor een leuke combinatie tussen actie en kunst, want het boksen diende ook als inspiratie voor kunstwerken in de vorm van gevechtskledij, fotografie, film en geluid.

Wat? Local Heroes

Wanneer? Van 3 februari tot en met 28 mei

Waar? MIMA

Praktische info? Via mimamuseum.eu

Gek van keramiek

Dompel je onder in een heus wonderland voor keramiekfans. Keramische cowboylaarzen, fantasierijke figuren en indrukwekkende installaties: het is slechts een greep uit de groepstentoonstelling The Power of Ceramics, die de unieke werken van 30 kunstenaars bevat. De tentoonstelling draait om experimenteren, innovatie en nieuwe materialen en slaat de bal niet mis. Wil je de keramieken churros van Knack Weekend Designer van het Jaar 2022 Studio BISKT of de feeërieke tafereeltjes van Antoinette Dansembourg eens zien? Ga dan zeker deze expo bezoeken.

Wat? The Power of Ceramics

Wanneer? Nog tot 25 februari

Waar? MAD, Home of Creators

Praktische info? Via mad.brussels

Vrouwen in de kijker

© Emmanuelle Rapin, “Heimweh”

Art HERstory, de naam van de tentoonstelling zegt het al zelf. Het Brusselse Parlamentarium neemt je mee op een reis door de geschiedenis van vrouwelijke kunst. Opgelet: dit is geen genre of stijl. Juist daarom, en om het onevenwicht te herstellen, voegden ze een reeks werken van vrouwelijke kunstenaars toe aan hun collectie, die zo’n 500 werken bevat. Bovendien vormen alle werken, van glaskunst tot fotografie, een herkenbaar en universeel verhaal. De tentoonstelling loopt tot op Internationale Vrouwendag en is een aanrader voor iedereen geïnteresseerd in kunst.

Wat? Art HERstory

Wanneer? Nog tot 8 maart

Waar? Parlamentarium

Praktische info? Via art-collection.eu

Lichtpoëzie



Een reboot van het bewustzijn en de centrale vraag “wie ben ik?”. Daarvoor staat de tentoonstelling RESTART van kunstenaarscollectief Visual System. Ga op (zelf)ontdekking en wandel door een hypnotisch parcours van architectuur, kleur en licht- en geluidinstallaties. De tentoonstelling vormt een geheel met het interieur van het Atomium en laat zich niet in een hokje duwen. Termen zoals ‘digitale installatie’ of ‘voorstelling’ dekken de lading niet. Al benieuwd?

Wat? RESTART

Wanneer? Van 3 februari tot en met 23 september

Waar? Het Atomium

Praktische info? Via atomium.be

Vrolijk papier

© Sophie Carree

De laatste dagen van de tentoonstelling Miradas de Mujeres: Isabelle de Borchgrave x Frida Kahlo zijn aangebroken. De Borchgrave heeft drie jaar lang hard gewerkt aan het creëren van met de hand geschilderd werk, waarbij ze de intieme wereld van Frida Kahlo opnieuw tot leven heeft gebracht. Hiervoor gebruikte ze meer dan vier kilometer papier. Haast je en ontdek deze unieke ervaring die het vaak genegeerde, vrolijke facet van Frida’s persoonlijkheid in de verf zet, met 40 van haar (opnieuw gecreëerde) jurken, outfits en objecten.

Wat? Miradas de Mujeres

Wanneer? Nog tot 12 februari

Waar? Koninklijke Musea van Schone Kunsten van België

Praktische info? Via fine-arts-museum.be