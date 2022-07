Vakantie zonder verveling: 10 tips voor uitstappen met kinderen

Twee heerlijk lange zomermaanden staan voor de deur. Waar kan je met je kinderen zoal naartoe in België, bij mooi en slecht weer? Wij vroegen het aan vijf mama’s die hun uitstappen met kinderen delen op sociale media.

Wie? Britt Jonkers, mama van Lars (15) en Mirthe (11)

Museos in Koksijde

Natuurhistorisch museum gespecialiseerd in skeletten, schedels en fossielen van gewervelde dieren. Er is een voelhoek waar kinderen allerlei voorwerpen kunnen betasten, de ruggengraat van een leeuw in elkaar mogen puzzelen en met een microscoop preparaten kunnen bekijken. Er zijn ook fotozoektochten en kleur- en knutseltafels voor de kleintjes. Museos is het levenswerk van twee gedreven biologen, Leentje en Luc, die met veel passie het verhaal achter elk object vertellen. Zoals dat van de zeldzame schedel van de uitgestorven wolharige neushoorn die ze bij de vorige eigenaar tussen de koffiekoppen op de keukentafel vonden.

Museos2015.wordpress.com

Museos in Koksijde (c) GF

Robotland in Essen

Interactief technologiepark, binnen en buiten, waar je op een speelse manier kennismaakt met transport- en robottechnieken. Wat kan je er allemaal doen? Rijden met een segway, een elektrische auto, een VR fiets en gocarts. Werken met verschillende graafmachines, een zwenkkraan en een heftruck. Er is ook een vliegtuig- en een bootsimulator. Je leert er robotarmen bedienen en echte robots bewegen. Met andere woorden: alles wat leuk is om te doen, maar in de echte wereld nog niet mag. Het station van Essen ligt op 9 minuten wandelen. De inkomprijs is niet min (tot 120 cm: 12,5 euro, vanaf 120 cm: 32 euro voor een dag), maar het wel waard.

Robotland.tv

Domein van Chevetogne in Ciney

Provinciedomein van meer dan 500 hectare met veertien speeltuinen voor verschillende leeftijden, waaronder het strand van Robinson Crusoe, de boomhutten van Robin Hood en de vergeten goudmijn. Er zijn thematuinen, een kinderboerderij, een minigolf, verschillende sportterreinen, een openluchtzwembad en een meer waar je met bootjes en kano’s kan varen. Er rijdt ook een toeristentreintje dat stopt bij de verschillende haltes in het park. Er zijn verschillende eet- en drinkgelegenheden op het terrein, maar ook verschillende picknickplaatsen en een zone met zes grote barbecues. Tijdens de zomermaanden is de toegangsprijs 14 euro vanaf zes jaar, zwembad en gebruik van de bootjes en kano’s inbegrepen.

Domainedechevetogne.be

Provinciedomein Have Maan in Diest (c) GF

Provinciedomein Halve Maan in Diest

Provinciedomein Halve Maan is vooral bekend om zijn openluchtzwembad, waarvoor je moet reserveren en betalen, maar het park heeft ook veel gratis speelgelegenheden. Er zijn verschillende speeltuinen, waaronder een mooie, nieuwe houten speeltuin, een kinderboerderij en een avonturenzone met klimparcours en waterzone. Het is dus aangeraden om een handdoek en reservekleren mee te brengen, ook als je niet gaat zwemmen. Er zijn ook minicars en je kan er minigolf spelen. Als je er wilt overnachten, kan je gebruikmaken van de trekkershutten of het kampeerterrein. Het station van Diest ligt op 25 minuten wandelen.

Vlaamsbrabant.be

Sunkissed

Wie? Elke Vanhouche, mama van Louiz (3) en auteur van ‘Kids in en met de natuur’.

Airworld in Bornem

Binnenspeeltuin en inflatable park, lees: één groot springkasteel. Kleintjes kunnen zich amuseren op de piratenboot met ballenbad. Er is ook een springkasteel met glijbaan waar ze zonder begeleiding kunnen spelen. Grotere kinderen kunnen zich uitleven in het springkastelenpark, dat speciaal voor Airworld op maat werd gemaakt. Als je ‘s ochtends gaat, is het er nog rustig en kunnen ook de kleintjes probleemloos in het park spelen. Ook de ouders worden niet vergeten: het zitgedeelte is mooi ingericht, niet het typische cafetaria-gevoel, en je kan er lekker eten en drinken. Er is zelfs een indoor petanquebaan, een VR en een kast met gezelschapsspelletjes. Er zijn aparte tarieven voor de peuterspeeltuin en het springkastelenpark.

Airworld.be

Fort 5 in Edegem

Fort 5 werd ooit gebouwd ter verdediging van Antwerpen, tegenwoordig is het samen met Hof ter Linden een mooi stukje natuur van 90 hectare waar je kan spelen en wandelen. Er is een meterslange glijbaan en een leuke speeltuin. Het natuurbelevingspad van ongeveer 3 kilometer laat kinderen op een speelse manier kennismaken met de natuur. Onderweg kom je onder andere een reuzenboomhut, speelkabelbaan, klimtouwen en een vogelkijkhut tegen. Het domein is gratis toegankelijk en buggyproof.

Fortengordels.be

Multimovepaden in Vlaanderen

Bewegwijzerd beweegpad in een bos of in een park met natuurlijke hindernissen en houten constructies op kindermaat. Vlaanderen telt intussen 10 multimovepaden, minstens 1 in elke Vlaamse provincie. Wij testten onder andere het pad in Kelchterhoef, in het Limburgse Houthalen-Helchteren. Tijdens de wandeling van ongeveer 2,5 kilometer kom je verschillende speelelementen tegen, waaronder een hangnet, een evenwichtsbalk en stappalen. De route zelf is prachtig en loopt langs het water, over vlonderpaden en door het bos. Onderweg kom je Hoeve Jan tegen, waar je iets kan eten en drinken. Neem je liever je eigen lunch of vieruurtje mee? Ga dan naar het picknickeiland.

Sport.vlaanderen

Kids go inside & outside

Wie? Charlotte Van Hoorebeke, Zara Van Damme en Joke Vandenberghen, mama’s van samen 7 kinderen tussen 7 en 15 jaar.

‘t Struisvogelnest in Lier

In kinderboerderij ’t Struisvogelnest kan je naast struisvogels onder andere ook pony’s, koeien, konijnen, ezels en paarden bewonderen. Er staan speelgoedtractoren, springkastelen en er is een overdekte zandbak en speelhoek van stro voor als het regent. Uren speelplezier gegarandeerd. Toegang is gratis, maar je eigen picknick meebrengen mag niet. Je kan er wel drank en vers gebakken pannenkoeken kopen. Er is ook een winkeltje met verse groenten uit de tuin van de boerderij.

Tstruisvogelnest.be

De Kom in Tremelo

Nieuwe binnen- en buitenspeeltuin/bistro met open-ended spelmateriaal. Je vindt er geen schreeuwerige kleuren of typische speeltuigen, maar een mooi speelinterieur met een natuurlijke uitstraling dat de fantasie en creativiteit aanwakkert. Ook buiten valt er heel wat te beleven. Vanuit de gezellige huisjes heb je zicht op de binnenspeeltuin. Zo kan je als ouder steeds een oogje in het zeil houden. Er is een uitgebreide menukaart met uiteraard heel wat lekkere gerechten voor baby’s en kinderen, zoals mac & cheese met ham en ‘verstopte’ groentjes.

De-kom.be

(c) GF

Ridder Muis Doe-expo in Sint-Pieters-Rode

Interactieve tentoonstelling (nog tot 31 augustus) in het Kasteel van Horst voor stoere kinderen en hun brave ouders. Ridder Muis en de andere personages uit de populaire animatieserie sleuren je mee in hun maffe, middeleeuwse wereld. Kinderen worden opgeleid tot echte ridders. Ze leren er hindernissen overwinnen, zwaardvechten en een (houten) paard bedwingen. Toegang bedraagt 9 euro voor volwassen en 7 euro voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Met de aankoop van je ticket steun je bovendien de restauratie van het kasteel van Horst.

Riddermuisexpo.be