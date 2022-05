Ticketverkoop vernieuwde KMSKA start op 16 juni

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) heropent op 24 september de deuren, na meer dan tien jaar van renovatie- en uitbreidingswerken. Wie voor de eerste dagen een ticket wil kopen, kan dat vanaf 16 juni. Het museum rekent op grote belangstelling.

In het vernieuwde gebouw op het Antwerpse Zuid zal het KMSKA steevast meer dan 600 kunstwerken uit zijn collectie tonen. Zowat 200 werken werden de voorbije jaren tijdens de sluiting van het museum eveneens gerestaureerd. “Niet enkel het nieuwe gebouw, maar ook de collectie is klaar om de komende tientallen jaren de bezoekers te trakteren op een ongeziene ervaring”, klinkt het dan ook bij het museum.

In de gerestaureerde historische zalen van het uit 1890 daterende imposante gebouw komen klassieke meesterwerken van namen als Rubens, Van Dyck en Van Eyck te hangen, net als de Madonna van Fouquet, een van de absolute blikvangers van het KMSKA. James Ensor krijgt dan weer een volledige vleugel, als scharnierpunt tussen het oude en nieuwe gedeelte van het museum en omdat het KMSKA wereldwijd de grootste collectie van Ensor heeft. In het nieuwe gedeelte zal je tot slot werken vinden van meer moderne meesters zoals Wouters, Magritte en Modigliani.

Bij de opening starten meteen ook drie tijdelijke expo’s: een over de renovatiewerken, een over wereldtentoonstellingen en wat ervan overblijft en een over een reeks recent aan het KMSKA geschonken leemtekeningen van de Antwerpse kunstenaar Michel Seuphor. “Het vernieuwde KMSKA zet niet enkel in op naar kunst kijken, maar ook op kunst beleven”, zegt voorzitter Luc Lemmens. “Met ons interactief en gevarieerd aanbod willen we iedereen bereiken. Van de ervaren kunstkenner tot de absolute leek, van oud tot jong, van dichtbij of van heel ver.”