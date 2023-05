Op stap in en rond Nijvel: waan je kasteeldame of middeleeuwse monnik

Nijvel, het middeleeuwse stadje in Waals-Brabant, vormt de ideale uitvalsbasis voor enkele mooie uitstappen. Van abdijruïnes tot een kasteelbezoek: romantische en historische plekken te over. Laat je inspireren door onze tips.

Nijvel is een klein stadje, met een imposante geschiedenis. Het is de stad van de Aclots, wat zowel slaat op de inwoners als op het lokale dialect. Het is ook de hoofdstad van het Roman Païs, het stuk van het hertogdom Brabant waar al in de middeleeuwen Waals werd gesproken. Nijvel mag dan niet groot zijn, het heeft heel wat te bieden voor liefhebbers van historische architectuur, romantische wandelingen en gastronomie.

De collegiale Sint-Gertrudiskerk in Nijvel © Jean-Paul Remy

Leuk weetje: Ida van Nijvel en haar dochter, de abdis Sint-Gertrudis, zijn spilfiguren in de geschiedenis van de stad. The future is female? In Nijvel ademt ook de geschiedenis vrouwelijk leiderschap. Een veel interessantere associatie dan die met een bedenkelijke bende uit de jaren tachtig.

Dodaine Park in Nijvel © Jean-Paul Remy

Toer door Nijvel

Het meest bekende bouwwerk in Nijvel is de collegiale Sint-Gertrudiskerk, een van de grootste romaanse kerken ter wereld. Ongetwijfeld het paradepaardje van de stad. De kerk behoorde oorspronkelijk tot de abdij van Nijvel, waarvan Gertrude in 648 werd aangesteld tot eerste abdis. Dat een abdij bestuurd werd door vrouwen was in deze periode best uitzonderlijk in Europa. Onder de hoofdbeuk van de kerk bevindt zich een archeologische kelder waar je nog dieper de geschiedenis kunt induiken door de ruïnes te bezoeken. Werp zeker ook een blik op Djan d’Nivèle, de jaquemart die met zijn hamer de uren van de dag aangeeft. De locals noemen hem Jean de Nivelles, of nog schattiger: Djan-Djan.

De collegiale Sint-Gertrudiskerk in Nijvel © Jean-Paul Rémy

Van de middeleeuwse stadswallen zijn nog enkele restanten bewaard, vaak verborgen in de binnenplaatsen of de tuinen van het stadscentrum. Ontdek de enige verdedigingstoren die nog overeind staat, de Tour Simone – ook wel bekend onder de duistere naam ‘Duivelstoren’.

Bewonder zeker ook het Couvent des Récollets, een zeldzaam voorbeeld van franciscaanse architectuur. Sinds het vertrek van de laatste broeders in het begin van de 19e eeuw, heeft het gebouw in de loop der jaren gediend als ziekenhuis, Koninklijk Atheneum en justitiegebouw.

Gezellige straatjes in Nijvel © Jean-Paul Remy

Flaneren doe je door de St-Jacques wijk, de oudste en meest charmante plek van Nijvel. Deze wijk was vroeger de ontmoetingsplaats van pelgrims op weg naar Compostella en bestaat uit pittoreske straatjes met historische huizen.

Wie een plek zoekt om te picknicken of even te herbronnen kan afzakken naar het Dodaine Park. Waar vroeger moerassen waren, is nu een openbaar park met vijver, loopbruggen, bloembedden en beeldhouwwerken.

Proef ook de lokale gastronomie: van de artisanale bieren, langs canestia’s koekjes tot de beroemde hartige snijbiettaart met gefermenteerde kaas Târte al Djote. Bon appétit.

Târte al Djote © Denis Erroyaux

Culinaire tip: Een Târte al Djote koop je bij: Maison Jacquet, Le Chant du Pain en Tout au Beurre. Liever op restaurant proeven van dit streekproduct? Schuif dan de benen onder tafel bij L’union op de Grote Markt.

3 maal op uitstap in de buurt van Nijvel

De abdij van Villers-la-Ville

1 – Abdij Villers-la-Ville

De Abdij van Villers is een opmerkelijk goed bewaard gebleven oude cisterciënzerabdij, gesticht in 1146. Middenin het groen kan je genieten van de ruïnes en vijf prachtige tuinen, met onder meer geneeskrachtige planten en heerlijk ruikende bloemen. Hobbytuiniers zullen hun hart hier zeker kunnen ophalen. Wat dit uitstapje volgens ons écht de moeite waard maakt, is de optie om met augmented reality te ontdekken hoe de abdij er in betere tijden uitzag. Vroeger versus nu: wat heeft de tand des tijds niet doorstaan? Je kunt er met gemak een volledige dag rondlopen, want ook een microbrouwerij, wijngaard en meditatiepad behoren tot het aanbod. Om nog meer tot rust te komen kan je voor twee euro een boekje aanschaffen dat in acht etappes mindfulnessmeditatie toelicht en oefeningen toont die je ook later thuis nog kunt proberen.

Meer info via Visitwallonia en de website van de abdij

De abdij van Villers-la-Ville © Denis Closon

Tip voor fervente wandelaars: Een dagje tussen de ruïnes kan je combineren met een verkwikkende wandeling in het groen. Vanuit Villers vertrekken er verscheidene wandelingen, van verschillende lengtes en moeilijkheidsgraad. Surf naar Visitwallonia of RouteYou voor meer informatie

Culinaire tip: Brunchen of lunchen in de buurt van de abdij (12 minuten rijden) doe je bij Chez Madame Oleson : een nostalgisch plekje met het interieur van een artisanale kruidenierswinkel. Alles is er huisgemaakt en de uitbaters hebben een voorkeur voor vergeten groenten en fruit. Je reserveert best op voorhand, want het is een populaire spot. Rue de Bruxelles 33, 1470 Genappe, madameoleson.be

2 – Kasteel van Seneffe

Jezelf kasteeldame of -heer wanen: daarvoor moet je naar Seneffe afzakken. Op een kwartier rijden van Nijvel stap je het verleden binnen. In het kasteel bewonder je als bezoeker een van de belangrijkste collecties zilverwerk van België en ontdek je het dagelijkse leven van de kasteelbewoners in de 18de eeuw. Voor deze info werd gesnuisterd in de almanak van de familie die in het kasteel woonde. Ook het kasteelpark, dat gerestaureerd werd in de geest van de eerste bewoners, is een bezoek waard.

Het kasteel van Seneffe © Getty

De tijdelijke expo ‘De familie Philippson in Seneffe (1909 – 1952)’ geeft een inkijk in het leven van de gerenommeerde familie Philippson in hun “landhuis” in Seneffe. Met foto’s, plattegronden, archiefstukken en kunst wordt de evolutie van het 18de eeuws kasteelleven naar de context van de 20ste eeuw geschetst. Tot november loopt er ook een openluchttentoonstelling met tien interactieve en artistieke installaties.

Meer info via: chateaudeseneffe.be

3 – Museum Marthe Donas in Ittre

Nog meer female power tijdens een bezoek aan dit museum met moderne Belgische kunstwerken. De collectie bestaat uit werk van meer dan 70 kunstenaars, waaronder heel wat vrouwen. De naam van het museum komt van Marthe Donas (1885-1967), een kunstenares afkomstig uit Antwerpen die het kubisme en het modernisme ontdekte in Parijs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Al rond 1920 werd haar werk in heel Europa tentoongesteld. Ze maakte naam in de avant-gardistische kunstwereld onder de mannelijke of androgyne pseudoniemen Tour d’Onasky, Tour Donas and M. Donas. Het museum toont heel wat werken van Donas, vanuit verschillende periodes en stijlen.

Rue de la Montagne 36, 1460 Ittre. Museemarthedonas.be