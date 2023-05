Kunst, keramiek en stocksales: 5 inspirerende weekend-uitjes

Op zoek naar leuke uitstappen om inspiratie op te doen de komende dagen? Wij verzamelden vijf activiteiten om je weekend op te vrolijken.

Duurzaamheid & dansen tijdens Love Tomorrow Campus

De Love Tomorrow Campus, een initiatief van Tomorrowland, staat voor bijleren over de laatste duurzaamheidsinnovaties op een verfrissende manier. De eerste editie van dit evenement vindt plaats op 5 mei in de Antwerpse Broulaschouwburg en mikt op jongeren, maar is toegankelijk voor alle leeftijden. Dorianne Aussems neemt het modereren op zich, sprekers zoals Lieven Scheire, Siviglia Berto en Jessica Den Outer vertellen over hoe we een positieve impact kunnen maken op onze wereld en duiken in de innovaties en uitdagingen binnen duurzaamheid. ’s Avonds is er ook een afterparty voorzien.

Meer info over tickets en sprekers vind je op lovetomorrow.com

Kijk binnen bij beeldend kunstenaars

Nieuwsgierig naar de werkplek van kunstenaars? Tijdens ‘Atelier in beeld’, een initiatief van Kunstwerkt, kan je op 6 en 7 mei binnen piepen bij beeldend kunstenaars in Vlaanderen en Brussel. Ontdek op atelierinbeeld.be meer dan 1400 deelnemende ateliers en plan je route voor een boeiend weekend. Zowel professionele kunstenaars als beginners nemen deel.

© LUCASDENUWELAERE

Keramiekbeurs Athena! in Gent

Fan van keramiek? Dan moet je dit weekend in Gent zijn. Elke Vanlerberghe (LERRY ceramics) en 019 organiseren een heel weekend lang de keramiekbeurs Athena! op Dok Noord. Lokale en internationale makers en verzamelaars tekenen present.

019-ghent.org

Horst Arts & Music expo in Vilvoorde

Horst Arts & Music in het Asiat Park in Vilvoorde bestaat uit een weekend vol muziek en kunst, maar ook uit een langer lopende tentoonstelling.

De Asiatsite is een voormalige legerbasis, die omgevormd wordt tot een stadswijk. De expo ‘Where The Wild Things Are’ is een eerbetoon aan iedereen die de stedelijke ruimte bepaalt en steden levendig en leefbaar maakt. De tentoonstelling viert net dat wat we normaalgezien niet te zien krijgen wanneer de zogenaamde ‘steden van morgen’ worden voorgesteld. Onder de kunstenaars vinden we dit jaar onder meer Mark Leckey, Farah AlQasimi, DEEWEE, Elisa Giardina Papa terug.

Praktisch

Where The Wild Things Are start tijdens Horst Arts & Music Festival, 5-7 mei.

De tentoonstelling heropent op 18 mei en loopt tot 30 juli.



Mechelsesteenweg 255, 1800 Vilvoorde – horstartsandmusic.com

Stocksales F. Egidio in Genk

F. Egidio, de Belgische ontwerper met Italiaanse roots, host een stocksale van zijn lente-zomercollectie 2022. Het slow fashion merk biedt tijdloze, kwalitatieve stuks. Items uit vorige collecties kan je dus nog ettelijke jaren koesteren. Zin om te gaan snuisteren? Dan moet je op 6 en 7 mei bij Thor Central in Genk zijn.

f-egidio.com