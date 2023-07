Het water in: 4 tips voor waterpret in België

Van peddelen in een packraft of stock tank, over suppen met je hond, tot alles wat je over stand up paddle wil weten in een boek: wij verzamelden 4 tips voor een zomer op het water met het hele gezin. Vakantiegevoel verzekerd.

Packraften in de Mandelvallei

Packraften, een combinatie van backpacken en raften, kan sinds deze zomer ook in de Mandelvallei in Dentergem. Het avontuur start in het ontmoetingscentrum De Baliekouter waar je eerst het materiaal ophaalt: een packraft (of opblaasbare boot) met opblaaszak, peddel, zwemvest en waterdichte rugzak waarin je alles opbergt. Je krijgt ook een routebeschrijving en instructiefiche mee. Het eerste deel van de tocht wandel je 8 km langs weidse velden en fruitige boomgaarden om daarna het landschap al varend te verkennen tijdens een peddeltocht van 4 km op rivier de Mandel. Een heerlijk micro-avontuur dat je een uniek perspectief op het landschap gunt.

packraften.be/packraft-mandel

Packraften op rivier de Manel (c) packraften.be

Just Sup, alles over suppen

Met Just Sup van Wim Byl verdiep je je deze zomer in de wereld van suppen. Wim, bezieler van avonturenbedrijf Mangata, deelt in het boek al zijn kennis over de toegankelijke watersport: waar komt het vandaan, waar moet je op letten, hoe onderhoud je je materiaal, welke waters kun je bevaren en waar vind je de mooiste routes. Ideaal voor zowel de beginner die zijn eerste peddelslagen nog moet doen als de ervaren supper die op zoek is naar meer uitdaging of zijn techniek wil bijschaven. Wij krijgen wegwee van de foto’s van idyllische sup-plekken als de Sôca rivier in Slovenië, Plansee in Oostenrijk en de Tarn rivier in Frankrijk.

Just Sup, Wim Pyl, 20,99 euro, Lannoo lannoo.be/nl/just-sup

Uit het boek Just Sup

Tanking: drijven in een stock tank

Voor de categorie ‘gekker dan dit wordt het niet’: met een groep vrienden dobberen op het water in een drinkbak voor vee. Het fenomeen tanking komt overgevaren uit Nebraska en wordt bij ons door het bedrijf Tankkd geïntroduceerd. Zij brachten enkele jaren geleden de ‘stock tanks’ naar Europa als alternatief voor een zwembad of jacuzzi. Nu worden deze tanks dus ook out-of-the box watertuigen. “Een tank biedt plaats aan 2 tot 6 volwassenen en er liggen gezellige kussens in om op te zitten”, klinkt het. Zowel de oude Leie in Kortrijk als de oude Dender in Dendermonde kan je al peddelend in zo’n drinkbak verkennen.

tankkd-rafting.com

In een tank van Tankkd het water op

Hondensup in de Kempen

Samen met je viervoeter van het water genieten? Dat doe je bijvoorbeeld vanop een supboard. Bij Kempen Sup organiseert Nathalie van Gedragsbegeleiding De Meute suplessen voor honden en hun baasjes. “Honden vinden het heerlijk én het versterkt de band tussen hond en baasje. Het is een mooie en vermoeiende ervaring voor hen. Bovendien is het ook geschikt voor oudere honden of honden met een blessure”, aldus Nathalie. Bij Kempen Sup kan je verder ook terecht voor begeleide lessen en toertochten (ook zonder hond dus). Alle lessen gaan door aan Brug 2 in Retie of aan de Sas4-toren in Dessel.

kempensup.be