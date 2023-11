Gent verwent met vintage: 3 originele adressen

Je interieur trakteren op iets nieuws of goeie deco-inspiratie opdoen? Daarvoor moet je dezer dagen in Gent zijn.

1—Studio Vangst

Met haar jacht op betaalbare, vintage feelgoodobjecten groeide Studio Vangst van Lola Valkenborg uit tot een begrip in Gent. Na zeven jaar een winkelpand vlak bij de Vrijdagsmarkt te hebben gehuurd, neemt ze nu haar intrek in een fantastisch fiftieswinkel met een etalage die zich over de hele gevel uitstrekt. Haar aanbod blijft ongewijzigd – preloved meubels, deco en kledij voor kinderen en vrouwen – al is de selectie duidelijk kieskeuriger.

Open op woensdag, vrijdag en zaterdag. Brusselsepoortstraat 38



2—Oh-la-la

Op een zonnige dag vormt de Bisdomkaai een favoriet hangplek van menig Gentenaar. Koffiebar Bidon en decocafé Viola waren al populair, nu zorgt het nieuwe Oh-la-La voor extra animo. Het concept van Veerle Hamerlinck en Thierry Bogaert? Originele bloemstukken, eigenwijze vazen en keramiek, kleinere deco-objecten en juwelen vormen het uber-gezellige decor van de zaak met één kapperstoel waarin mannen kunnen plaatsnemen.

Bisdomkaai 14



3—Gold

Na Japan, Berlijn en Parijs is het fenomeen van de listening bar ook naar Gent overgewaaid. Platenfreak Rob Visser opende recent Gold, een bar waar zijn indrukwekkende vinylcollectie en verwelkomende dj-booth centraal staan. Op het programma: intieme luistersessies en music selectors die hun favoriete platen delen. De analoge luisterervaring wordt extra bijzonder in het somptueuze interieur van Pieterjan met warm hout, zachte gordijnen en met zorg uitgezochte vintage.

Open van woensdag tot en met zaterdag. Goudstraat 2