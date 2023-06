Een koud kunstje: zo maak je de lekkerste gazpacho

Journalist en nieuwsgierige hobbykok Jorik Leemans ging op zoek naar het perfecte recept voor gazpacho. Het resultaat van zijn onderzoek deelt hij hier met plezier.

De perfecte gazpacho? Vraag het aan tien Spanjaarden en je zal tien verschillende recepten krijgen. Twee zaken zullen echter steeds terugkomen: gebruik zo vers mogelijke ingrediënten en serveer de soep ijskoud. In een mum van tijd maak je zo het ideale zomerse tussendoortje.

Voor 4 personen

1 kg trostomaten

2 rode puntpaprika’s

1/2 komkommer, geschild

1/2 rode ui

2 tenen look

1 snede wit brood, zonder korst

3 el sherryazijn (of alternatief naar keuze)

12 el olie

200 ml water

Een snuifje komijn

Zout

Peper

1. Snijd de tomaten, puntpaprika’s, komkommer en ui in stukken. Week het brood kort in water. Verwijder de kern uit de look.

2. Doe alle ingrediënten in een blender en mix tot een gladde soep. Afhankelijk van de grootte van je toestel moet je dit misschien in twee keer doen.

3. Haal de gazpacho door een zeef en druk met een pollepel tot je alleen de pulp overhoudt. Proef en kruid bij naar wens.

4. Zet in de koelkast tot de soep de gewenste temperatuur heeft. Serveer met een scheutje olijfolie en peper. Garneer eventueel met croutons of fijn gesneden groenten, al staat de soep perfect op zichzelf.