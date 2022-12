De gezonde en gastronomische ijstaarten van Unicorn Flavors: ‘Zonder koemelk of geraffineerde suikers’

Welke culinaire schatten heeft België te bieden? We zoeken het lekker lokaal, van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen.

Wat: Unicorn Flavors

Specialiteit: plantaardige ijstaarten en frisco’s

Waar: Menen, sinds 2017

Op een boogscheut van de Franse grens in het West-Vlaamse Menen treffen we Katrien De Baes (1984) in haar atelier, druk in de weer met de productie van haar plantaardige ijstaarten. Het was haar interesse in gezonde voeding die haar deed besluiten om haar zelf gedraaid ijs niet met koemelk, maar op basis van amandel- en rijstmelk te maken.

Katrien volgde de opleiding Hotelschool bij Spermalie en specialiseerde zich in patisserie bij Ter Groene Poorte. Jarenlang werkte ze als souschef in gastronomische eethuizen en organiseerde ze culinaire evenementen, maar door de zware werkdruk raakte ze uitgeblust. Emotionele stress leidde dan weer tot voedselintoleranties, waardoor ze zich ging verdiepen in gezonde voedingspatronen. Ze wilde iets doen voor kinderen met een koemelkintolerantie. IJsjes en frisco’s zijn dan het eerste waaraan je denkt, vertelt Katrien. “Ik ben vertrokken vanuit mijn ervaring als chef-kok. Na veel te testen kwam ik tot de samenstelling van ‘gezond’ ijs. Zonder koemelk, zonder geraffineerde suikers en zonder lucht in het ijs te pompen om meer gewicht te creëren.”

© Tony Le Duc

In een pasteurisatieketel brengt Katrien de grondstoffen tot een temperatuur van 80°C. Deze basismassa laat ze vier uur in de koelkast rijpen, en dat is vernieuwend voor ijsproductie. Dit rijpingsproces bevordert de binding en de volheid van het product. De creativiteit van Katrien kent geen grenzen, wat blijkt uit haar zoektocht naar nieuwe smaakcombinaties: The Vegan Specials. “Toen ik nog in restaurants werkte, gaf ik net voor de service aan het personeel een boostersapje van komkommer, gember, selder en een toets van citroengras. Deze samenstelling heb ik omgezet naar een ijsbereiding met toevoeging van peer voor de zoete toets. Pretty Confused, zo heet dit ijsje. Wist je dat de smaak perfect past bij een oester, een maatjesharing of een sint-jakobsvrucht?”

Haar gastronomische ijstaarten staan perfect op je feestdis. Wat dacht je van de taart Go Nuts? Donker chocolade-ijs omwikkeld met praliné-ijs en afgewerkt met krokante chocoladepraliné met nootjes, gezouten karamel en accenten van rum en koffie.

Katriens creaties van ijs, of het nu schepijs, frisco’s of taarten zijn, getuigen van een eindeloze zoektocht naar de verbetering van de manier waarop we eten. Haar droom is om een winkel op te starten waar lokale producenten hun kwaliteitsvolle voedingswaren, naast haar plantaardige ijsproducten, kunnen aanbieden. “Ik wil een verschil maken en laten zien dat het ook anders kan”, stelt Katrien.

Een recept met Pretty Confused-ijs vind je op knackweekend.be/unicornflavors