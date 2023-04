Het is woensdagochtend 24 april 2013 wanneer in anderhalve minuut tijd de wereld van enkele duizenden textielarbeiders uit Bangladesh letterlijk instort. Meer dan 1100 mensen laten het leven wanneer het acht verdiepingen tellende gebouw genaamd Rana Plaza instort als een kaartenhuis. Dat is bijna de helft van alle aanwezige werkers. Nochtans was hun die ochtend beloofd dat alles veilig was.

‘De dag voor de ramp had ik opgemerkt dat er een scheur in het gebouw was. De fabrieksbazen stuurden ons naar huis om tien uur ’s ochtends, maar na de lunch riepen ze ons terug.’ Aan het woord is de Bengaalse arbeidster Nulifar. In het nieuwe boek Kleerkastvasten van journaliste Sarah Vandoorne getuigt de vrouw over de noodlottige dag. ‘De dag erna dachten we dat de fabriek gesloten zou worden, maar dat bleek niet het geval te zijn’, gaat Nulifar verder. ‘De productiemanager duwde me de fabriek binnen, tegen mijn wil. Hij dreigde een volledig maandloon in te trekken als ik niet zou gaan werken die dag.’

Ook de 40-jarige Firoz Hossen was er niet gerust op. In een interview met de Fair Wear Foundation vertelt hij hoe hij plots het plafond naar beneden zag komen. ‘Het hele gebouw schudde en ik kwam vast te zitten tussen gevallen stenen. We begonnen om hulp te schreeuwen en legden bakstenen onder één kant van het dak om het te ondersteunen.’