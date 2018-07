H&M Home breidt collectie uit met kleine meubels en lampen

Voor de eerste release van de nieuwe H&M Home collectie ontstonden twee stilistische richtingen.

De ene richting is modern en minimalistisch met nette lijnen en kubistische vormen met lineaire rekken en kasten, stalen frames met zwarte coating en opvallende cilindrische lampen.

De tweede richting is meer glamoureus en tegelijk rustiek met zachte vormen en natuurlijke materialen met belangrijke stuks zoals poefs uit zacht materiaal in het licht beige of zwart en krukken met organische lijnen in het natuurlijk of zwartgeverfd hout.

Tijdloos design

Het totale kleurenpalet zet een sterk zwart naast natuurlijk beige en metallics zoals ilver met smaragdgroene, roze en grijze accenten. De belangrijkste materialen zijn metaal, messing, marmer, stro en hout.

'Elk stuk van onze nieuwe meubellijn is ontworpen om niet enkel moeiteloos in een kamer toe te passen, maar ook om tijdloze design en diversiteit in stijl uit te drukken. We zijn heel blij met deze lancering', zegt Mattias Chrisander, Product Designer bij H&M Home.