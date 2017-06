6 Europese kunstenaars over Antwerpen: 'creativiteit zit in het DNA van de stad'

D.A.T.E (Discover Antwerp Through Experience) is aan z'n derde editie toe. Ook deze keer werden er dertien creatievelingen naar de Scheldestad gehaald om hen te tonen wat er leeft en beweegt. Zes van de 'toeristen' zijn kunstenaars, die op voorhand een Antwerpse match kregen toegewezen. De Internationale en Vlaamse kunstenaars wisselden werken uit voor ze elkaar in het echt ontmoetten en lieten zich inspireren door elkaars kunst. Het resultaat van deze samenwerkingen kan je nog tot 15 juni bewonderen bij Fosbury & Sons in Antwerpen.

Bekijk hier de 6 werken die de internationale kunstenaars maakten.

Jasper Kuylen, hoofdredacteur van This is Antwerp, licht toe: 'Het is het eerste jaar dat we rond een thema werken, namelijk van illustratie, grafiek en visuele kunst. We hebben gezocht naar mensen die dezelfde uitstraling hebben in hun werk. Daarvoor hebben naar overeenkomsten gekeken, maar ook naar tegenstellingen. Om er een uitdaging van te maken. Wat alle iedereen in deze groep gemeen heeft is datze zijn niet zo geïnteresseerd zijn in de typische toeristische zaken, maar meer in wat er in een stad leeft en het concept van live like a local.

Omdat het altijd boeiend is om met een frisse blik naar iets bekends te kijken, polsten we naar de ervaringen van de bezoekers. Wij vinden onze steden misschien druk en luidruchtig, maar deze zes kunstenaars genoten net van de heerlijke rust in Antwerpen. Liefst te voet of met een stalen ros, want 'alles is hier zo dicht bij.'

'Ik weet dat het uitzonderlijk is, maar we hebben hier prachtig weer deze week. Een stad in de zon is altijd zoveel mooier. Ik hou van de verschillende stijlen die Antwerpen te bieden heeft: heel oude gebouwen, art nouveau, moderne architectuur. Je vindt het hier allemaal door elkaar, wat ik gezellig vind. Ook heb je hier brede wegen, wat een zalig gevoel van plaats geeft. Ik kom uit Londen en daar kan het wel eens druk aanvoelen.' Sarah geniet het meest van de rust en het laid back ritme van de stad, waar uiteraard ook koffie bij hoort. 'Ik heb hier al zo'n lekkere koffie gedronken, zalig. Ik heb het gevoel dat je hier echt op je gemak kan leven.'

Het Spaanse temperament van Jose uit zich in een passioneel enthousiasme. 'Antwerpen is zo mooi, zo proper, zo respectvol en zo beleefd. Dit is echt de ultieme Europese stad voor mij.' In Madrid, waar hij woont, is het leven veel hectischer. 'Hier kan je nog stilte in de straat vinden, zo uniek.' Zijn advies luidt: 'Ga zo lang als je kunt naar Antwerpen. Live like a local en geniet van de ruimte en het groen.' Het enige werkpuntje waar hij aan kan denken is het aanstellen van een vrouwelijke burgemeester, 'want vrouwen zijn superhelden.'

'Je vergelijkt steden natuurlijk altijd met wat je kent en in mijn geval is dat Londen. In Londen is het altijd haasten en is er een constante evolutie aan de gang. Dat is leuk, want er zijn altijd nieuwe dingen om te ontdekken, maar het is ook erg overweldigend.' In Antwerpen vond Alessandra bakken inspiratie. 'Het is hier erg authentiek en de creatieve scene is absoluut niet elitair. Het lekkere eten, de propere straten, de tijd om echt te genieten: dat maakt van Antwerpen een heerlijke stad.' De Italiaanse geeft als tip om het stadscentrum te vermijden en vooral de wijken errond te ontdekken. 'Er zijn heel mooie buurten die je echt moet beleven. Ga wandelen, ga fietsen en laat je inspireren door de stad.'

Voor Dennis was het de eerste keer dat hij Antwerpen écht leerde kennen. Gent en Brussel bezoekt hij vaker. 'Ik vond Antwerpen anders dan ik verwacht had. Eigenlijk vind ik de vibe vergelijkbaar met die van Amsterdam: de sfeer, de verscheidenheid aan dingen die je hier kunt doen. Ik zou mensen zeker aanraden de verschillende galerijen te bezoeken, en zeker de PLUS-ONE galerij, daar was ik erg van onder de indruk. Verder moet je ook zeker de buurt van de haven met de fiets bezoeken. Er is in Antwerpen echt weinig verkeer tegenover andere steden, lekker makkelijk om te fietsen.'

'Ik zou hier echt kunnen wonen. Mijn vriend wil misschien een stage doen bij de NAVO, dus ik heb hem gebeld en gezegd dat ik dat een goed plan vind en dat we dan in Antwerpen moeten gaan wonen. I love it here! De Antwerpenaren zijn zo oprecht en aardig. Ik heb het gevoel dat je hier echt jezelf kunt zijn. Creativiteit zit duidelijk vervat in het DNA van de stad. Jullie hebben een rijke creatieve geschiedenis en dat merk je.' Marianne zou iedereen aanraden om minstens een week naar Antwerpen af te zakken voor een citytrip. 'Wandel door de mooie straten, huur een fiets en ga naar het Havenhuis kijken. Ik vind het prachtig, het heeft iets weg van een ruimteschip. Niet iedereen is er fan van, maar mensen praten er wel over en dat is ook een teken van interessante architectuur.'

'Ik kom van IJsland, maar ben naar Berlijn verhuisd omdat ik wat meer creatieve impulsen nodig had. Hier in Antwerpen heb ik me al heel goed geamuseerd. Ik ben nogal introvert van nature, dus het is een uitdaging om een week met een groep op te trekken, maar de relaxte sfeer van de stad helpt. Ik heb de indruk dat de meeste creatieve mensen hier elkaar kennen en dat lijkt me heel leuk. Het is een echt netwerk hier. Voor mij is het een stap uit mijn comfort zone, maar ik geniet er wel van.' Het water van de Schelde spreekt Siggi erg aan. 'Ik zou iedereen aanraden te gaan fietsen aan de Schelde wanneer ze Antwerpen bezoeken.'

De werken zijn tot en met 15 juni ook te bezichtigen op de expo D.A.T.E.lab, in Fosbury & Sons.