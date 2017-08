Valse kitsch

Ik zag dit beeldje in een kringloop winkel en vroeg mij af of dit oud was of oud gemaakt, of het van been was of van een ander materiaal. Kunt u er misschien uw licht eens over laten schijnen en er iets meer over vertellen. Als het waarde heeft hoeveel zou dat dan kunnen zijn. Dank u voor de te nemen moeite,