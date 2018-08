Mijn lievelingsstoelen van grootmoeder

Mijn lievelingsstoelen.

Het gaat om stoelen in rustieke stijl, gemaakt net voor of na de Tweede Wereldoorlog. Het model is iets tussen Vlaams en Frans. Het draaiwerk van de poten is nog helemaal barok van stijl. Het gebruik van een houten zit verwijst naar de typische 'Lorraine stoelen', Lotharingse stoelen. Ook de rug doet daar aan denken. Het draaiwerk is van beuk, wat typisch is voor de 19de en 20ste eeuwse productie. In vroegere tijden gebruikten de stoelenmakers voor fruithout en notelaar voor het draaiwerk. Deze stoelen zijn best charmant. Een enkel exemplaar is een 15 euro waard. Een set van zes heeft een iets hogere waarde. Echt waardevol zijn ze niet, maar u vindt ze mooi en daar gaat het om!