Jammer genoeg beetgenomen

Op onze reis in Italië hebben we op een antiekmarkt in Casale Monferrato drie schilderijtjes gekocht. Ik heb de foto's van de drie hier toegevoegd. Het eerste was 10euro en vind ik zelf echt bijzonder. Bij het reinigen van het glas heb ik de kader uit elkaar gehaald en gezien dat het geschilderd is op een 'vel' koper (15x10cm). Op internet vind ik hier niet veel over terug, enkel dat dit in Noord-Italië tot half 18e eeuw gebruikelijk was. Zou dit zo oud kunnen zijn? Ik ben echt gek van dit kunstwerkje.

Het tweede schilderij is ook klein en fijn geschilderd. Er staat een naam op die heel moeilijk leesbaar is. Het begint met G. Ca.... Maar de rest is onleesbaar.

Het derde is een schilderij van A.H. Gagliardo. Op de achterzijde ziet het er allemaal heel correct uit (handtekening, sticker van antiekwinkel, stempel.. ik kan geen foto toevoegen omdat het formaat te groot is). De laatste twee hebben we 120euro betaald (samen).