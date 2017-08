Palma de Mallorca start campagne tegen zuiptoerisme

Dat zei hij na een onderhoud met de Duitse consul Sabine Lammers. Antoni Nogeura wil toeristen met de campagne informeren over de gewenste gedragsregels, nadat het onlangs nog tot gevechten was gekomen tussen twee Duitse toeristen in de vooral bij Duitsers erg populaire uitgaansbuurt Ballermann.

De Duitse consul toonde zich bereid om mee te werken met de stadsdiensten aan de campagne, volgens de burgemeester. Ze benadrukte daarbij wel dat slechts een kleine minderheid komt louter om te drinken en ruzie te zoeken. "Dit soort toerisme creëert een vals stereotype", aldus Noguera.

Vooral het strandgedeelte van Ballermann staat bekend voor buitensporig drinkende toeristen, die er aan "emmerzuipen" doen. "We willen deze toeristen niet", aldus Noguera. Dat geldt in het bijzonder voor neonazi's die er vorige week opdoken. Voor hen is er "nultolerantie", klonk het.