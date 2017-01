Storm velt iconische sequoia in Californië

De boom die naar schatting meer dan duizend jaar oud was, was gekend voor de 'tunnel' die in de stam was uitgesneden en waar een kleine auto door kon rijden.

De Pioneer Cabin Tree in Calaveras Big Trees State Park is om gevallen, bevestigt een verantwoordelijke van het park. Californië en de naburige staat Nevada zijn tijdens het weekend getroffen door een zeldzame storm die overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakte. Ook was de stroomvoorziening verstoord.

Door het slechte weer moest ook het nationale park Yosemite dicht. Een andere storm wordt dinsdag en woensdag in Californië verwacht.