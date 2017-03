13 prachtige publieke tuinen

De lente komt er bijna aan: een fijne tijd om een park of tuin te bezoeken. Deze dertien voor het publiek opengestelde tuinen behoren tot de mooiste ter wereld.

1. De tuinen van Versailles, de grootste Franse tuin ter wereld, in de achttiende eeuw ontworpen door André Le Nôtre in opdracht van Koning Lodewijk XIV (de Zonnekoning).

2. Garden of Cosmic Speculation van Portrack House bij Dumfries in Schotland, ontworpen door de Amerikaanse landschapsarchitect Charles Jencks. Niet een overdadige plantengroei domineren deze tuinen, maar wiskundige formules en wetenschappelijke fenomenen.

3. Boboli tuinen in Firenze. Deze tuinen bij het Pitti Paleis werden in de 16e eeuw aangelegd in opdracht van Eleonora di Toledo, de vrouw van Cosimo di Medici.

4. Rikugien tuinen in Tokio. Deze traditionele Japanse tuinen warden aangelegd tussen 1695 en 1702.

5. Claude Monet tuinen in Giverny. Monet woonde tot zijn dood in 1926 in Giverny en maakte er veel bekende schilderijen van zijn tuin zoals de vijver met de waterlelies. Zijn tuinen zijn tegenwoordig opengesteld voor het publiek.

6. Butchart Gardens, weelderige tuinen in Todd Inlet vlakbij Victoria op Vancouver Island (Canada) aangelegd aan het begin van de 20e

7. Kirstenbosch Botanical Gardens: botanische tuinen aan de voet van de Tafelberg in Zuid Afrika. Deze tuinen werden in 1913 aangelegd om lokale planten te beschermen. Nu staan er nog vrijwel alleen inheemse planten.

8. Yu Gardens in Shanghai: deze 400 jaar oude tuinen in het centrum van het oude Shanghai behoren tot de mooiste Chinese tuinen ter wereld.

9. Abraham Lincoln Memorial Gardens in Springfield, Illinois (Verenigde Staten): werden in 1935 ontworpen door Jens Jensens. Hij gebruikte enkel planten uit de drie staten waar Abraham Lincoln had gewoond: Kentucky, Indiana en Illinois.

10. Exbury Gardens rond Exbury Lake bij Hampshire in Groot-Brittannie'. Lionel Nathan de Rothschild gaf in 1919 opdracht tot de aanleg van de tuinen. Leuk voor de kinderen: een stoomtreintje dat door een deel van het park rijdt.

11. Keukenhof in Lisse, Nederland. Deze grootste bloementuin ter wereld is ieder jaar geopend van maart tot en met mei en werd in 1949 aangelegd in opdracht van de burgemeester van Lisse om de wereld de Nederlandse bloemenpracht te tonen.

12. Mirabell Garten bij Schloss Mirabel in Salzburg (Oostenrijk). Deze barokke paleistuinen dateren uit 1690 en dienden onder andere als decor van verschillende scenes uit de film Sound of Music.

13. Ryonji Zen tuin rond de Ryonji Zen tempel uit 1450 in de Japanse stad Kyoto. De tuin werd waarschijnlijk in de vijftiende eeuw aangelegd. De tuin bestaat vooral uit kiezelstenen en rotsen. Dit zou inspireren tot contemplatie en vrede.