In deze acht kloosters in Toscane kan je overnachten

In onze drukke wereld zijn kloosters nog altijd plaatsen van rust, spiritualiteit en stilte. Ze liggen bovendien stuk voor stuk in een schitterende omgeving en het overnachten is er goedkoop, soms zelfs gratis. Daar staat tegenover dat de kamers en maaltijden eenvoudig zijn en je geacht wordt je aan te passen aan de kloosterlijke regelmaat.

Visit Tuscany selecteerde acht eeuwenoude kloosters in Toscane, stuk voor stuk gelegen op de mooiste plekjes, met een lange en bijzondere geschiedenis en waar je door de monniken gastvrij wordt ontvangen in gastenkamers of appartementen. Een volledig overzicht van de kloosters in Italie waar je kan overnachten vind je op de website Hospites.it.