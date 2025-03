Murielle Scherre over haar leven als moderne heks: ‘De enige regels waar ik me aan houd zijn de natuurwetten’

Murielle Scherre (47) staat aan het roer van het lingeriemerk la fille d’O. Al vanaf het begin streeft ze ernaar zo duurzaam mogelijk te werken. Ook in haar privéleven gaat de ontwerpster respectvol met de aarde om.

Heksen, dat zijn toch booswichten met een haakneus en een punthoed, of de griezelige buurvrouw die ’s nachts op een geit naar Satan rijdt? Dit soort heksen behoren tot de verbeelding en bestaan niet echt, maar wie sociale media, krantenartikelen, podcasts en blogs erop naslaat, kan er niet omheen: heksen zijn overal en ze leven tussen ons.



Jonge heksen overspoelen sociale media onder de hashtag #WitchTok, miljoenen keken naar de film Wicked, en Kamala Harris en andere machtige vrouwen worden weggezet als witch. Waarom zijn we vandaag zo gefascineerd door heksen? Lees hier meer over de evolutie van de heks als zondebok tot symbool van empowerment.

‘Als kind maakte ik keer op keer dezelfde tekening: een heks op een bezemsteel. Nu weet ik dat dit beeld totaal niet strookt met hoe echte heksen eruitzien, maar als kind was ik me daar niet van bewust. Toen ik me begon in te lezen, heb ik beseft dat veel dingen die mij interesseren onder de noemer van hekserij vallen. Aromatherapie, kruidenleer, alchemie, zelf verzorgingsproducten maken, chakra’s en ayurveda: veel van die dingen worden hier in het Westen als paranormaal beschouwd, of gewoon abnormaal. (lacht).

© Anneke D'Hollander

De problematische blik op hekserij tijdens de heksenvervolging had te maken met het inperken van zelfbeschikkingsrecht, voornamelijk van vrouwen. Als je als vrouw niet aan het maatschappelijke plaatje voldeed, kon je als heks beticht, veroordeeld en vermoord worden. Het waren niet noodzakelijk vrouwen die zich bezighielden met magie, maar gewoon slachtoffers van roddels in een vrouwonvriendelijke context. In die betekenis is “heks” een verwijt, gestoeld op bijgeloof.

Ik denk niet dat hekserij specifiek vrouwelijk is. Zelf leer ik ook heel veel bij van mannen. De karikaturale heks is gelinkt aan vrouwenhaat, angst voor vrouwelijke seksualiteit en macht, voor hun vermogen leven te schenken of weg te nemen. Dat is hoe heksen door heksenjagers werden gedefinieerd. In die zin van het woord ben ik geen heks, maar in waarachtige zin ben ik er wel een. Heks zijn gaat over zeggenschap, kracht halen uit wat je omringt, jezelf ondersteunen met geuren, voeding, kruiden: dat is mijn visie op hekserij.

Ik vind het logisch dat ik mijn leven op mijn manier leid, maar ik word er vaak op gewezen dat ik buiten de norm val.

Ik vind het logisch dat ik mijn leven op mijn manier leid, maar ik word er vaak op gewezen dat ik buiten de norm val. Ik heb het geluk gehad dat ik me van thuis uit mocht ontwikkelen zoals ik wilde. Ik rook niet, ik drink niet, ik neem geen drugs en ik eet heel gezond. Mijn lingerielabel leid ik zo duurzaam mogelijk, zonder compromissen. Daar moet ik me vaak voor verantwoorden, terwijl het voor mij logisch aanvoelt. De heks heeft zeker nog geen algemene positieve connotatie. We houden nog heel hard vast aan het karikaturale beeld: een vrouw die op een bezem – als fallussymbool – door de lucht vliegt en mannen castreert, maar ook met andere vrouwen in het bos samenkomt op de sabbat om zichzelf over te geven aan alles wat niet mag. Ergens snap ik de aantrekkingskracht van dat beeld wel, als je naar onze huidige samenleving kijkt. (lacht) Toch moeten we die karikatuur in vraag stellen.

© Anneke D'Hollander

Hekserij is een breed begrip. Ik ervaar het op mijn eigen manier en dat is ook hoe de pure hekserij beleefd moet worden, vind ik. De enige regels waar ik me aan wil houden, zijn de natuurwetten. Ik laat me inspireren door verschillende levensfilosofieën, maar ik ben geen fan van dogmatische spelregels. De waarheid ligt wellicht ergens in het midden. Ik ben niet zo arrogant om te denken dat ik mij boven de natuur kan plaatsen. We onderhandelen over de grondstoffen op aarde, zonder erbij stil te staan hoe dat de gezondheid van onze planeet en van onszelf aantast.’

