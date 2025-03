Arne Braeckman van Gentse wijnbar Ona is Sommelier of the Year 2025

Arne Braeckman mag zich een jaar lang beste sommelier van het land noemen. Samen met zijn partner Ona Rombaut, voormalig Wine Lady of the Year, runt hij wijnbar Ona in Gent.

Eind januari namen de beste drie sommeliers van elke provincie het tegen elkaar op in een uitdagende proef met een centraal thema: monocépages – wijnen gemaakt van één druivensoort. De kandidaten proefden tien wijnen blind en moesten niet alleen hun herkomst en druivenras identificeren, maar ook de perfecte pairing maken met een gerecht.

Naast een verfijnd smaakpalet waren ook technische kennis, argumentatie en communicatieve vaardigheden van cruciaal belang. ‘Arne Braeckman wist zich duidelijk te onderscheiden want hij behaalde de hoogste score en mag dus voortaan de titel ‘Sommelier of the Year 2025’ achter zijn naam schrijven’, aldus juryvoorzitter Baudouin Meyhui.

Het is niet de eerste keer dat Braeckman naar de titel meedingt. In 2023 werd hij al eens Sommelier of the Year Oost-Vlaanderen’. In datzelfde jaar werd zijn echtgenote en ‘partner in wine’ Ona Rombaut, met wie hij in Gent twee wijnbars runt, uitgeroepen tot ‘Wine Lady of the Year’. Hun gezamenlijke passie en vakmanschap maken van wijnbar Ona een referentie in de Belgische wijnwereld.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Geen wedstrijd, wel erkenning

De verkiezing ‘Sommelier of the Year’ is geen wedstrijd, maar een erkenning voor de beste sommelier van het land, waarbij professionalisme, dagelijkse inzet en expertise centraal staan. Om in aanmerking te komen, moeten kandidaten werkzaam zijn in een Belgisch restaurant en aantoonbare beroepservaring hebben. Naast diepgaande wijnkennis worden ook communicatieve vaardigheden, het beheer van een wijnkaart en de focus op een optimale prijs-kwaliteitsverhouding geëvalueerd.

De verkiezing wordt georganiseerd door Home & Table by Meyhui, Foodprint en de Club Prosper Montagné, en bestaat sinds 2010. De verkiezing zet Belgische sommeliers in de schijnwerpers die dag na dag het verschil maken in de gastronomie. De jury van 2025 bestond onder meer uit Baudouin Meyhui, Guido Francque, Frank Desmedt, Mathieu Vanneste, Gido Van Imschoot en Robert Vanlandeghem.

Lees ook: Waar eten chefs zelf het liefst? Lady chef of the year Lize Willems tipt haar favoriete restaurants