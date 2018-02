In beeld: slapen tussen Nachtwacht en vlooienmarkt

Motel One staat bekend om de combinatie van hip design en duurzaamheid en dat tegen een betaalbare prijs. Dat is bij het nieuwe Motel One aan het Waterlooplein in Amsterdam niet anders. Dit tweede hotel van de Duitse keten in Nederland draagt upcycling een warm hart toe en combineert dit met twee thema's uit de buurt rond het Waterlooplein: de vlooienmarkt en oude Hollandse meesters.

In het hotel zie je uitvergrote details van bekende schilderijen van Rembrandt en Vermeer omlijst door gerecycleerde kaders van de vlooienmarkt. Designer Piet Hein Eek verwerkt overal in het hotel gebruikte spulletjes en geeft ze een nieuw leven: van opgepoetste tweedehands ramen, deuren en kasten tot een kroonluchter van antieke vlooienmarktlampen.

Ook moderne en lokale designers krijgen de kans om hun werk aan de gasten voor te stellen. Zo kunnen hotelgasten plaatsnemen op stoelen van Moooi of op barkrukken van Pepe Heykoop. Overnachten doen de gasten in een huiselijke slaapkamer met boxsprings, Egyptisch katoenen beddengoed, leren Freifrau fauteuils, Artemide vloerlamp en een B&B Italia tafel. Ook hier zijn subtiele knipogen naar de schilderijen van Rembrandt te vinden.

Klinkt prijzig? Toch niet: voor een kamer betaal je vanaf 89 euro per nacht.