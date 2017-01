Dit is de beste Belgische B&B in Frankrijk

Gentenaars Patrick Van Hoorebeke en Daniëlla Dhaenens maakten hun B&B La Granja in een gerestaureerde boerderij met indrukwekkende duiventoren in het zuidwesten van Frankrijk. Hier in het landelijke gerestaureerde boerderij met indrukwekkende duiventoren bieden Patrick en Daniëlla kindvriendelijk logies.

De gasten kunnen kiezen tussen de B&B-formule kiezen of een van de twee comfortabele vakantiewoningen. Die zijn geschikt voor grote gezinnen, want ze hebben vier kamers en een eigen zwembad. Op het glooiende terrein is bovendien genoeg plaats voor een derde zwembad voor de gasten van de B&B.

Het beste in Zuid-Europa

Vorig jaar ging de trofee van beste Belgische B&B in Zuid-Europa naar Cortijo Valavero in Spanje en eindigde Casa d'Oro in Italië op de tweede plaats. Dit jaar werd Casa d'Oro tot beste Belgische B&B in Zuid-Europa verkozen en eindigt Cortijo Valavero op de tweede plaats.

De West-Vlamingen Jan Vandorpe en Filip Van Branteghem van Casa d'Oro bouwden een dorpshuis in Oro, in Umbrië, om tot een geliefd vakantieadres voor wie van rust en gastronomie wil genieten in een regio waar veel te bezoeken valt.

De winnaars mogen op vrijdag 27 januari hun trofee tijdens het Vakantiesalon van Antwerpen in ontvangst nemen.

De gebruikers van bed & breakfast-gidsenreeks Logeren bij Belgen (Uitgeverij Lannoo) beoordeelden in 2016 hun vakantie bij Belgen in het buitenland op basis van criteria als ligging, onthaal, inrichting, keuken en bezienswaardigheden in de omgeving. 2.700 surfers gaven hun mening via de website www.logerenbijbelgen.org.

Top 3 van beste Belgische logies in Frankrijk

La Granja (Lot-et-Garonne), Patrick Van Hoorebeke en Daniëlla Dhaenens uit Gent.

La Bastide du Lot (Lot-et-Garonne), Sebastien Nolf en Charlotte Verkinderen uit Ruiselede (West-Vl.).

Maison des Etoiles (Aveyron), Johan Bastiaens en Astrid Lieben uit Genk.

Top 3 van beste Belgische logies in Zuid-Europa

Casa d'Oro (Umbrië, Italië), Jan Vandorpe en Filip Van Branteghem uit Harelbeke (West-Vl.)

Cortijo Valavero (Andalusië, Spanje), Jorge Duran Castro en Vanessa Wouters uit Westmalle

Atidos (Regio Valencia, Spanje), Willy Brouwers en Arie Lengkeek uit Mechelen.