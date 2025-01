Van parfumhuizen tot esthetisch ingerichte wellnessstudio’s, er zijn weer heel wat nieuwe hotspots voor beauty en welzijn. Vijf adresjes die je niet mag missen.

1. Pilatesstudio The Ridge

Pilatesstudio The Ridge © Elien Jansen Oprichters Elien Jansen en Dagmar Tureluren

The Ridge, een gloednieuwe pilatesstudio in Diest, is het resultaat van de passie en visie van oprichters Elien Jansen en Dagmar Tureluren. Hier draait het niet alleen om fysieke uitdaging, met lessen op de reformer en mat, maar ook om diepe ontspanning door soundhealing, breathwork en ice baths. Het diverse team van instructeurs brengt elk hun eigen expertise mee: psycholoog dr. Elke Smeets, voormalig atleet Anna Eikendaal, professionele danseres en pilatesdocent Pommelien Van Hees, yoga- en meditatieleraar Ines Schots, women’s coach Lieke Selis en Hedwige Bontidean, gespecialiseerd in yoga, breathwork en pilates. Samen creëren ze een unieke oase die lichaam en geest in balans brengt en nieuwe energie geeft.

theridge-studio.com

Citadel, 3290 Diest.

2. Mojave

Jasmin Smolders (32) worstelde jarenlang met een acnegevoelige huid, maar vond de oplossing in een holistische levensstijl. In 2023 zette ze Mojave Lifestyle op, eerst als webshop, en al snel volgde een fysieke winkel. Nu opent ze een grotere vestiging in het hart van Leuven. Bij Mojave ontdek je een zorgvuldig samengesteld assortiment van duurzame, hormoonvriendelijke producten – van skincare tot lifestyle en wellness. Verwacht merken zoals het Amerikaanse Lesse, het Spaanse Rowse en de Franse zepen van Orris, maar ook Belgische pareltjes als Maiwe en Aloïse.

mojavelifestyle.com

Dirk Boutslaan 30, 3000 Leuven

3. Ray

Ray, het Belgische huid- en haarverzorgingsmerk, keert terug naar zijn oorsprong met de opening van een gloednieuwe flagshipstore in Gent – precies daar waar het allemaal begon. Oprichter Hilde Nys, al meer dan 20 jaar apotheker in de Veldstraat, beschouwt de nieuwe locatie als een symbolische thuiskomst. De flagshipstore is niet alleen ruimer, maar ook verfijnder en biedt een diepere klantbeleving. Ondanks de groei blijft Ray trouw aan zijn roots: alle producten worden nog steeds in Gent ontwikkeld, en steeds met dezelfde focus op natuurlijke, actieve ingrediënten.

ray.care

Veldstraat 62, 9000 Gent

4. Skins

Op zoek naar parfums en cosmetica die net dat beetje meer bieden? Skins’ nieuwe boutique in Antwerpen is een waar paradijs voor de liefhebber van het uitzonderlijke. Sinds 2000 heeft de Nederlandse retailer zich gevestigd als dé bestemming voor wie niet tevreden is met mainstream producten, maar verlangt naar exclusieve, moeilijk te vinden merken. Met een zorgvuldig geselecteerde collectie van 150 high-end labels, van Maison Francis Kurkdjian tot Byredo en Creed, biedt Skins een kijkje in de wereld van verfijnde schoonheid voor wie het buitengewone zoekt.

skins.nl

Schuttershofstraat 17, 2000 Antwerpen

5. Miglot

Belgisch parfumhuis Miglot opende onlangs zijn tweede Maison in Antwerpen, pal naast de Bourlaschouwburg. Oprichter Kristof Lefebre, die een bijzondere band met de stad heeft, creëerde een ruimte die de hectiek van het stadsleven even doet vergeten. Het interieur ademt verfijning en eenvoud, en het Parfumatelier biedt een unieke blik op het ambacht achter de geurcreaties.



miglot.com

Leopoldstraat 1, 2000 Antwerpen

