Exclusief: win een rondleiding in het MoMu door ontwerper Jan-Jan Van Essche

In het Antwerpse ModeMuseum loopt momenteel een expo rond de Belgische ontwerper Jan-Jan Van Essche. Wij mogen 10 duotickets weggeven voor die expo, waarbij je een rondleiding krijgt van de ontwerper zelf.

In de nieuwe expo ‘Khayal’ gunt het modemuseum je een blik op het creatieve universum van de Antwerpse ontwerper. Aan de hand van tien silhouetten krijg je als bezoeker inzicht in zijn werkwijze. Hoe balanceert hij zijn silhouetten? Welke betekenis hebben bepaalde kleuren en patronen in zijn werk?

Jan-Jan Van Essche vertelt het je graag zelf tijdens een exclusieve rondleiding in het museum. Een unieke kans om je helemaal onder te dompelen in dit uniek stukje Belgische modegeschiedenis. Van Essche is trouwens ook gastcurator van de expo.

Praktisch

– De rondleiding vindt plaats op 15 februari van 14u tot 15.30u

– Nadien geniet u van een gratis drankje in het museum

– We geven 10 duotickets weg

– Deelnemen kan hieronder vanaf 15/01