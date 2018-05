Brugge geeft aftrap van tweede kunsttriënnale Urb Egg

Zaterdag start in Brugge de tweede editie van de kunsttriënnale Urb Egg onder curatorschap van Till-Holger Borchert en Michel Dewilde. Het thema voor deze editie is Liquid City, de Vloeibare Stad. Het kunstproject palmt de volledige stad in tot 16 september.