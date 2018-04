Vaticaanstad: schatkist van kunstwerken van de wereld

Op een dag in 1506 doet een ijverige boer op Ode Esquillijnse heuvel, in het Domus Aurea van Nero, een ontdekking die de culturele toekomst van een groot deel van Vaticaanstad zou bepalen. Hij stoot op een beeldengroep in wit marmer, uit één stuk gehouwen, met een basis van een meter en een hoogte van twee meter. Deze zogenaamde Laocoöngroep krijgt al vrij snel een ereplaats op het achthoekige binnenplein van de musea.

...