Eerste teckelmuseum ter wereld geopend in Duitsland

In de Beierse stad Passau is het eerste teckelmuseum (Dackelmuseum) ter wereld geopend. De initiatiefnemers Josef Küblbeck en Oliver Storz, zelf als jaren eigenaars van een teckel, verzamelden in 25 jaar meer dan 4.500 spulletjes over teckels: de mascotte Waldi van de Olympische Spelen in München in 1972, een enorme gouden teckel, asbakken in de vorm van een teckel, bierpullen, oorbellen, zoutvaatjes, een platenspeler en nog veel, veel meer.

De collectie is verdeeld in 21 vitrines met allemaal een eigen thema zoals 'de teckel en de adel', 'de teckel en de muziek', 'de teckel en bier' en 'de teckel als muze' van kunstenaars als Picasso en Andy Warhol.

Waarom een teckelmuseum? 'De wereld heeft een worstenhondmuseum nodig', vertelt Küblbeck aan de BBC. 'Geen enkele hond in de wereld wordt zo gewaardeerd en is zo populair als het symbool van Beieren, de teckel.'

Winkels en restaurants doen enthousiast mee met de teckelliefde. Ze verkopen teckelpizza's, teckelpralines, pretzels in de vorm van een teckel en veel meer teckellekkernijen.