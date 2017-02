50 jaar Summer Love in San Francisco

Ook al lijken de idealen van toen nu ver weg, in San Francisco zijn ze 50 jaar na datum weer springlevend. De Summer of Love wordt er uitgebreid herdacht en gevierd.

Het begint met het Tulpmania Event (11-19 februari). Daarbij worden er 39.000 tulpen geplant op Pier 39, en wordt ook een vredesteken van wilde bloemen aangelegd. Later dit jaar, op 23 juni, is er een groot sixtiesdansfestival op diezelfde Pier.

In de wijk Haight-Ashbury herleeft de legendarische zomer tijdens het Street Festival in juni. Hoogtepunt wordt een gratis muziekfestival in het Golden Gate Park. Verder besteden ook musea aandacht aan het jubileum en kun je deelnemen aan Flower Power Walking Tours, San Francisco Love Tours en Jimi Hendrix Inspired San Francisco Trips.